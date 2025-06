Compare quanto rendem R$ 1.000 com a nova tributação e com a atual

Um FII ou Fiagro com um retorno em dividendos de 11% ao ano, por exemplo, paga, atualmente, R$ 110 para um investimento de R$ 1.000. Pela nova regra, o valor líquido ficará em R$ 90,75, uma perda de R$ 19,25 ao ano.

Por outro lado, o ganho de capital (lucro obtido com a venda das cotas) é hoje tributado em 20%. Com a mudança, passará também a 17,5%.

Ações

As ações e outros ativos negociados na Bolsa de Valores brasileira passarão a ter uma alíquota única de 17,5% para os ganhos em qualquer tipo de operação. Antes, as operações em day trade (compra e venda do ativo no mesmo dia, na mesma corretora) eram tributadas em 20%, enquanto as operações comuns, também conhecidas como swing trade, em 15%.

Com isso, um investimento de R$ 1.000, se resultasse em um lucro de R$ 100, teria um ganho líquido de R$ 80 em caso de day trade e de R$ 85 em swing trade. Pela nova regra, em ambos os casos o resultado líquido ficará em R$ 85.

Outra mudança foi a da faixa de isenção. Hoje, quando o investidor vende até R$ 20 mil em um único mês, o lucro resultante fica isento de IR. No ano que vem, a isenção será para vendas de até R$ 60 mil em um prazo de três meses.