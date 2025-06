Quanto e onde investir por mês para dar ao seu filho quando ele crescer?

Apenas fique atento ao ano de vencimento do título. Algumas opções de Tesouro IPCA têm prazo acima de 18 anos, chegando até 2060. O mais indicado é escolher os títulos cuja data de vencimento é próxima do ano em que você quer resgatar, mas sem ultrapassar.

Então, se você quer resgatar daqui a 18 anos, escolha o Tesouro IPCA 2040, o Tesouro Prefixado 2032 e o Tesouro Selic 2031.

Quando o título vencer, se não tiver sido lançado um novo com uma data de vencimento conveniente para você, faça o restante dos aportes no Tesouro Selic, pois este pode ser resgatado antecipadamente, se necessário, sem risco de perdas. Os demais títulos podem ser resgatados antes do vencimento, mas com risco de prejuízo.

Em relação a quanto investir, vou mostrar uma simulação com aportes de R$ 100 para você ter uma referência.

Investindo esse valor todo mês durante 18 anos no Tesouro Direto, você acumulará, no total, o equivalente a R$ 41 mil, aproximadamente, já descontando o Imposto de Renda e a inflação. Se ocorrer a mudança do IR, que será votada pelo Congresso, o valor cairá para R$ 40 mil.

Caso você queira fazer um aporte único, em vez de um pouco por mês, segue uma referência: investindo R$ 10 mil no Tesouro e deixando lá por 18 anos, no final do período você vai ter o equivalente a R$ 32 mil, aproximadamente (ou R$ 31 mil, em caso de mudança na tributação).