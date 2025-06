Com juros em 15%, quanto e onde investir para render R$ 1.000 por mês?

Dificilmente você vai encontrar um CDB com liquidez diária (possibilidade de resgatar antes do vencimento) que renda acima de 110% do CDI. Com essa rentabilidade, seria necessário possuir R$ 100 mil para gerar uma renda de R$ 1.000 por mês, nos primeiros seis meses (quando o IR é maior).

Após dois anos (quando o IR atinge a menor alíquota), é preciso ter R$ 92 mil para gerar o mesmo valor mensal. Se for LCA ou LCI, é preciso que ela tenha rentabilidade de 85,3% do CDI para gerar um retorno de R$ 1.000 por mês com R$ 100 mil aplicados, ou de 93,5% do CDI para gerar os mesmos R$ 1.000, mas com R$ 92 mil investidos.

Em fundos imobiliários

Os investimentos de renda variável são bem menos previsíveis do que os de renda fixa, como os que citei acima.

Mesmo assim, é possível ter uma referência a partir do histórico do retorno em dividendos. Hoje, é perfeitamente possível formar uma carteira de FIIs (fundos de investimento imobiliário) com retorno de 10,5% ao ano.

Com essa rentabilidade, seria preciso ter cerca de R$ 120 mil para gerar uma renda mensal de R$ 1.000. Embora a quantia necessária seja maior do que a do CDB, por exemplo, você vai ver que eles têm uma vantagem quando eu falar sobre a inflação, mais abaixo.