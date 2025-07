Título do Tesouro dispara 14% e lidera ranking de investimentos do semestre

A Bolsa americana até que não teve um mau resultado para quem mora nos EUA. Seu principal indicador, o S&P 500, subiu 5,5%.

No entanto, para quem mora no Brasil, o resultado foi ruim devido à forte queda de 11,9% do dólar em relação ao real.

O brasileiro que investiu R$ 1.000 no S&P 500 no começo do ano, se for resgatar o dinheiro hoje, receberá apenas R$ 930, ou seja, houve uma queda de 7%.

Onde investir?

A estratégia de investimentos nunca deve ser baseada em apenas um ranking. O mencionado título do Tesouro que subiu mais de 14% pode não continuar nessa trajetória. O mesmo se pode dizer das ações na Bolsa e dos fundos imobiliários, por exemplo.

O ranking serve apenas como uma referência de um passado recente que você pode comparar com os seus investimentos e com as expectativas que você tinha no começo do ano.