Investir em 'caixinha', 'porquinho' ou 'cofrinho' é seguro e vale a pena?

No caso do Itaú, o Cofrinho rende 100% do CDI. Não há outras modalidades.

Em termos de rentabilidade, 100% do CDI é uma rentabilidade bem maior do que a da poupança e um pouco maior que a dos fundos DI. Por outro lado, é ligeiramente menor do que a rentabilidade do Tesouro Selic, o título do Tesouro Direto mais parecido com as caixinhas.

Afinal, as caixinhas valem a pena?

Considerando tudo o que foi dito acima, na minha visão, a caixinha é o melhor lugar para deixar o dinheiro do dia a dia. Ou seja, aquele dinheiro que você pode precisar até o salário cair na sua conta de novo.

Isso não é o mesmo que reserva de emergência. A reserva de emergência é um valor maior, inclusive para momentos de desemprego, que podem durar meses. Para emergência, continuo preferindo o Tesouro Selic, pois, como eu disse, rende um pouco mais que as caixinhas e é mais seguro.

As caixinhas de 100% do CDI também não valem a pena para investimentos de médio ou longo prazo, pois é possível encontrar opções mais rentáveis e igualmente seguras em CDBs, LCAs e LCIs com prazos superiores a um ano.