Como proteger seu patrimônio do tarifaço de Trump contra o Brasil

Com juros altos, aumentam as chances de desaceleração da economia do país. Além disso, a dívida pública, já em patamar elevado, poderia aumentar ainda mais como proporção do PIB (produto interno bruto).

Em relação à inflação, é possível que uma alta do dólar eleve os preços de produtos importados. Por outro lado, os produtos que vendemos aos EUA podem ficar mais baratos no Brasil, pois nossos produtores terão que encontrar outros compradores, seja no exterior ou no país. Preços de carnes e café, por exemplo, podem diminuir.

Deve-se considerar, no entanto, que em julho pode haver um aumento das exportações, com os importadores americanos antecipando compras antes da tarifa.

Imprevisibilidade

Mas não há certeza de que as consequências serão essas. Primeiro, porque não sabemos se a tarifa será mesmo implementada, ou se incidirá no patamar anunciado.

Em segundo lugar, não se sabe se o Brasil adotará, de fato, a reciprocidade, elevando tarifas a produtos americanos. Se isso ocorrer, podemos ter impacto maior na inflação e nas cadeias produtivas brasileiras.