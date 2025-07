Investir em CRI e CRA pode render mais que CDB e Tesouro, mas vale o risco?

Portanto, se quando você se mantém dentro do limite do FGC, o risco do CDB, LCA e LCI fica baixíssimo.

Já no caso do CRI e do CRA, não há essa garantia. Se a instituição emissora do papel quebrar, você acaba perdendo todo o valor aplicado.

Afinal, vale a pena?

Para você decidir se vale a pena ou não, a pergunta que você deve se fazer é a seguinte: "Para ganhar cerca de 30% a mais (do que no CDB, LCA ou LCI), estou disposto a correr o risco de perder 100% do valor aplicado?"

A chance de quebra é pequena. Mas, quando ocorre, pode chegar a 100%.

Eu, particularmente, sou muito cauteloso com CRI e CRA. Só entro quando conheço muito bem o negócio que deu origem ao título.