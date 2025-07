Conheça o investimento seguro que já rendeu quase 2% ao mês em 2025

Há outros títulos do Tesouro com bons ganhos além desse. O Tesouro Prefixado com vencimento em 2029 acumulou uma alta de 14,59% desde o começo do ano. Descontando o IR, o ganho foi de 11,67% no período, ou 1,71% ao mês. O papel com vencimento em 2027 subiu 8,1% também já descontando o IR, o que dá 1,2% ao mês.

Como isso aconteceu?

A alta do Tesouro Prefixado não estava prevista. No início de 2025, o título estava oferecendo uma taxa de rentabilidade bruta de 15,6% ao ano (equivalente a 0,98% ao mês, descontando o IR). Esse é o rendimento que o investidor terá se carregar o título até o vencimento.

No entanto, os investimentos prefixados têm a característica de variar de preço de forma inversa à variação das expectativas da taxa básica de juros, a Selic. No final do ano passado, as expectativas em relação à Selic pararam de subir. Com isso, o preço dos títulos prefixados subiu, de forma que quem tem esses papéis, se vendê-los agora, terá um ganho superior ao previsto.

O registro da variação do preço dos títulos é chamado de "marcação a mercado".

E os outros investimentos?

Os resultados do Tesouro Prefixado são excepcionais em comparação com o seu próprio histórico e também em relação a outros investimentos seguros.