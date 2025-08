O que é melhor: desconto no Pix ou dividir sem juros no cartão? Confira

Assim, se o desconto no Pix for superior a 10%, vai valer a pena sempre. Se for de 5%, e o seu cartão não oferecer muitas vantagens, o Pix, em geral, continua valendo a pena.

Já se o seu cartão for bom, um desconto de 5% no Pix vale a pena somente para parcelamentos menores (até seis vezes, aproximadamente). Em parcelamentos maiores, um bom cartão tende a ser mais vantajoso do que um desconto de 5%.

E apenas para reforçar: tudo isso só é válido quando o parcelamento é sem juros. Quando há juros, não há dúvida: escolha o pagamento à vista sempre que puder.

Alguma dúvida?

