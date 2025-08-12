Está começando a investir? Evite essas 3 aplicações que enganam iniciantes

Mesmo nas modalidades que permitem abatimento no IR, na minha visão, não compensa, pois requerem uma espera de mais de dez anos para começarem a render acima de outras aplicações de baixo risco.

Até mesmo para quem aguarda mais de dez anos, a previdência pode render menos que outros investimentos básicos. Nos casos em que rende mais, a vantagem não costuma ser grande o suficiente para compensar o fato de você ter ficado preso a uma única aplicação por tanto tempo.

COE de longo prazo

Os COEs, Certificados de Operações Estruturadas, recebem esse bonito nome que significa que eles mexem bastante no seu dinheiro. Muitas vezes, fazem operações complexas.

O objetivo alegado, em geral, é oferecer a possibilidade de uma rentabilidade maior do que dos investimentos de renda fixa, mas sem um risco tão alto quanto dos investimentos de renda variável.

De fato, essa possibilidade costuma existir. Mas, muitas vezes, o objetivo de verdade é que você fique preso ao banco ou corretora por um tempo. Se você quiser sair de um COE antes do vencimento, seu prejuízo pode ser enorme.