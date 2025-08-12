Está começando a investir? Evite essas 3 aplicações que enganam iniciantes
Todo marinheiro de primeira viagem está sujeito aos maiores golpes e enganações.
É o turista que paga R$ 300 no táxi, são os pais que gastam uma fortuna no enxoval e depois não usam metade, ou a pessoa que leva o carro no mecânico e acaba consertando coisas que já funcionavam.
Não seja essa pessoa quando o assunto é investimentos. As perdas podem ser grandes.
Na coluna de hoje eu explico quais são os três tipos de aplicação que os bancos e corretoras adoram oferecer a quem está começando, mas acabam gerando mais problemas do que rendimentos.
Previdência privada
Os planos de previdência privada, no Brasil, são, na grande maioria dos casos, um péssimo negócio para investidores pessoas físicas.
A rentabilidade, quase sempre, fica abaixo da verificada no Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro e conservador do país.
Além disso, a previdência privada pode apresentar outras desvantagens, como uma carência para o primeiro resgate e uma taxa de carregamento, que incide sobre seus aportes ou retiradas.
Outro ponto de atenção na previdência é a tributação regressiva. A primeira alíquota do Imposto de Renda, para quem resgata em menos de dois anos, é de 35%.
Mesmo nas modalidades que permitem abatimento no IR, na minha visão, não compensa, pois requerem uma espera de mais de dez anos para começarem a render acima de outras aplicações de baixo risco.
Até mesmo para quem aguarda mais de dez anos, a previdência pode render menos que outros investimentos básicos. Nos casos em que rende mais, a vantagem não costuma ser grande o suficiente para compensar o fato de você ter ficado preso a uma única aplicação por tanto tempo.
COE de longo prazo
Os COEs, Certificados de Operações Estruturadas, recebem esse bonito nome que significa que eles mexem bastante no seu dinheiro. Muitas vezes, fazem operações complexas.
O objetivo alegado, em geral, é oferecer a possibilidade de uma rentabilidade maior do que dos investimentos de renda fixa, mas sem um risco tão alto quanto dos investimentos de renda variável.
De fato, essa possibilidade costuma existir. Mas, muitas vezes, o objetivo de verdade é que você fique preso ao banco ou corretora por um tempo. Se você quiser sair de um COE antes do vencimento, seu prejuízo pode ser enorme.
Tive uma cliente que, antes de me conhecer, havia colocado mais de R$ 50 mil em um COE com vencimento em cinco anos. Ela só foi entender o tamanho da roubada quando tentou fechar a conta na corretora e não conseguiu, pois não era possível fazer a portabilidade desse investimento para outra instituição financeira. Teve que esperar até o fim.
Título de capitalização
Coloquei o título de capitalização por último porque acredito que muito já se falou sobre isso na internet nos últimos tempos.
Mas, claro, às vezes é só o algoritmo que me mandou muito conteúdo sobre o tema. Então vou repetir o que se fala: título de capitalização nem sequer é um investimento. É, digamos, um desinvestimento.
Você aplica, espera 12 meses e, no final, recebe o dinheiro de volta sem nenhuma rentabilidade, ou com rentabilidade muito baixa. Em alguns casos, a rentabilidade é até negativa.
A vantagem é que você pode participar de sorteios. Então, encare isso como um jogo de sorte, não propriamente um investimento.
Onde investir?
Na minha próxima coluna aqui no UOL, ainda nesta semana, vou explicar quais são os investimentos mais interessantes para quem está começando a investir.
Servirá tanto aos marinheiros de primeira viagem quanto àqueles que já investem, mas ainda se sentem inseguros e sem entender como funcionam as principais aplicações financeiras.
Alguma dúvida?
Tem alguma dúvida sobre investimentos? Me siga no Instagram e envie uma mensagem por lá. Sua pergunta poderá ser respondida nesta coluna.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.