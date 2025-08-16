Conheça os 3 melhores investimentos para quem está começando

Descontando o Imposto de Renda, isso dá 12,4% em um ano. Trata-se de um ganho muito maior do que o da poupança, que hoje está em torno de 8% ao ano.

O Tesouro Selic é um título do Tesouro Direto, que, por sua vez, é um sistema pelo qual as pessoas físicas podem investir diretamente em títulos públicos.

Títulos públicos são "papéis" (hoje totalmente digitais) que representam uma dívida do Estado brasileiro com o investidor. Por exemplo, se você investe R$ 1.000 no Tesouro Direto, está emprestando R$ 1.000 ao governo.

Trata-se dos investimentos mais seguros porque, se o governo um dia tiver dificuldade de pagar, poderá "imprimir" dinheiro.

Entre os títulos disponíveis no sistema do Tesouro Direto, o Tesouro Selic é o único que pode ser resgatado em qualquer dia útil, sem prejuízo.

A desvantagem é que, se você pede resgate à tarde, só recebe o dinheiro no dia útil seguinte. Caso solicite, por exemplo, em uma sexta-feira, o valor só cairá na conta na segunda seguinte.