Conheça os 3 melhores investimentos para quem está começando
Na coluna anterior, expliquei quais são os três investimentos que enganam as pessoas que estão começando.
Desta vez, vou fazer o inverso: mostrar quais são as aplicações ideais para quem está se iniciando nos investimentos.
A dica serve também para quem já investe, às vezes há muitos anos, mas nunca entendeu muito bem por que aplicou em cada um dos ativos que tem na sua carteira. Vamos lá?
O investimento ideal para quem está começando
Para quem está no início da jornada de investidor ou ainda não tem clareza de como esse mercado funciona, a melhor forma de começar é por um ativo de baixo risco e que possa ser resgatado a qualquer momento sem prejuízo.
Hoje, os investimentos de baixo risco têm uma rentabilidade bruta de 15% ao ano. Qualquer promessa de retorno acima de 18% se refere, com toda a certeza, a aplicações de risco médio ou alto. Fuja delas, por enquanto.
A ideia é que, no começo, enquanto você aprende sobre outros investimentos, deixe em uma ou mais dessas três aplicações que eu descrevo abaixo.
Tesouro Selic
O Tesouro Selic é o investimento mais seguro do Brasil e, atualmente, está com uma rentabilidade muito boa, cerca de 15% ao ano.
Descontando o Imposto de Renda, isso dá 12,4% em um ano. Trata-se de um ganho muito maior do que o da poupança, que hoje está em torno de 8% ao ano.
O Tesouro Selic é um título do Tesouro Direto, que, por sua vez, é um sistema pelo qual as pessoas físicas podem investir diretamente em títulos públicos.
Títulos públicos são "papéis" (hoje totalmente digitais) que representam uma dívida do Estado brasileiro com o investidor. Por exemplo, se você investe R$ 1.000 no Tesouro Direto, está emprestando R$ 1.000 ao governo.
Trata-se dos investimentos mais seguros porque, se o governo um dia tiver dificuldade de pagar, poderá "imprimir" dinheiro.
Entre os títulos disponíveis no sistema do Tesouro Direto, o Tesouro Selic é o único que pode ser resgatado em qualquer dia útil, sem prejuízo.
A desvantagem é que, se você pede resgate à tarde, só recebe o dinheiro no dia útil seguinte. Caso solicite, por exemplo, em uma sexta-feira, o valor só cairá na conta na segunda seguinte.
Conta remunerada
Alguns bancos digitais oferecem contas remuneradas. Elas valem como um investimento, pois na maioria das vezes garantem uma boa rentabilidade.
Em geral, essas contas rendem pelo menos 100% do CDI. O CDI (Certificado de Depósito Bancário) é uma taxa de juros muito próxima à taxa do Tesouro Selic.
A vantagem da conta remunerada é que o dinheiro está sempre pronto para ser usado. Não tem necessidade de solicitar o resgate em um dia e só receber o valor na conta no dia útil seguinte. Se precisar usar o dinheiro neste segundo, é só fazer um Pix, não importa se é dia útil ou não.
Uma das desvantagens é que não é tão segura quanto o Tesouro Selic. Se o banco em que está o seu dinheiro quebrar, você pode levar até 60 dias para recebê-lo, caso a quantia seja de até R$ 250 mil. Já o valor que exceder esse patamar você terá que tentar reaver na Justiça, e provavelmente não terá sucesso.
A conta remunerada, portanto, vale a pena para quem quer praticidade e não possui mais de R$ 250 mil.
Um outro ponto de atenção é que, em algumas contas remuneradas, o seu dinheiro só começa a render depois de 30 dias. Se for assim, é melhor passar para a dica que vou dar abaixo.
Caixinhas, cofrinhos e porquinhos
Alguns bancos criaram uma forma de investimento bastante prática e deram nomes como "caixinhas", "cofrinhos" ou "porquinhos".
A vantagem desses investimentos em comparação com o Tesouro Selic é que eles podem ser resgatados imediatamente, não é necessário esperar o próximo dia útil.
Em comparação com as contas remuneradas, as caixinhas e afins têm a vantagem de permitir uma organização melhor do dinheiro. Você pode criar uma caixinha, por exemplo, para emergências, outra para guardar o dinheiro da sua próxima viagem, outra para comprar um carro etc.
Quanto ao risco, as caixinhas e afins estão no mesmo nível das contas remuneradas. Não acumule mais de R$ 250 mil, a não ser que esteja em um banco extremamente sólido.
Por qual dos três começar?
Entre Tesouro Selic, conta remunerada e caixinhas, o ideal é fazer uma combinação.
Como o Tesouro Selic só permite resgate em horário comercial, não é prático colocar todo o seu dinheiro lá. Sempre que precisar resgatar, precisará esperar algumas horas ou o próximo dia útil.
Por isso, ponha no Tesouro Selic apenas os valores que você pretende manter aplicados por pelo menos um mês.
Já o dinheiro do dia a dia, aquele que você pode precisar de uma hora para outra, para fazer um Pix aqui, outro ali, o melhor é deixar em caixinhas e afins ou em uma conta corrente remunerada.
Caso o seu banco não tenha caixinhas nem conta corrente remunerada, a parte do dia a dia pode ficar na poupança. Mesmo que renda pouco e só após 30 dias, já é melhor que nada.
Alguma dúvida?
Tem alguma dúvida sobre investimentos? Me siga no Instagram e envie uma mensagem por lá. Sua pergunta poderá ser respondida nesta coluna.
