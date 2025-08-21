Qual investimento é melhor para você: prefixado, pós ou híbrido? Descubra
Recentemente, uma leitora me enviou uma mensagem pelo Instagram perguntando qual tipo de investimento seria melhor para ela, entre o prefixado, o pós-fixado e um híbrido de ambos.
Decidi responder aqui porque a pergunta é excelente. Quem não tem clareza dessa questão corre enorme risco de perder dinheiro em médio prazo.
Na coluna de hoje você vai entender esses três tipos de investimento e saberá decidir qual é o melhor no seu caso.
Os 3 tipos de investimento de renda fixa
Os investimentos de renda fixa são divididos entre prefixados, pós-fixados e híbridos.
Os prefixados são aqueles cuja rentabilidade é conhecida antes de você investir. Por exemplo, o Tesouro Prefixado 2028, um título público, está hoje com uma rentabilidade de 13,43% ao ano. Isso quer dizer que, se você investir nesse papel agora, terá exatamente essa rentabilidade bruta ao longo de toda a duração do título.
Já os pós-fixados são aqueles cuja rentabilidade é determinada por um indicador de referência. O Tesouro Selic, outro título público, é um exemplo. Seu rendimento segue a taxa básica de juros, a Selic, que hoje está em 15%. Mas, se você investir nele hoje, pode não ter essa rentabilidade no futuro, pois a Selic pode cair ou subir nesse período.
Os investimentos híbridos, por sua vez, combinam um indicador do mercado (geralmente, a inflação) com uma taxa prefixada.
Por exemplo, o Tesouro IPCA 2029, também um título público, rende hoje IPCA + 7,85%. IPCA é um índice de inflação. Ao investir no papel, você sabe que a sua rentabilidade ficará em 7,85% ao ano mais a inflação.
Prazo do investimento é o mais importante
Para quem não quer correr riscos, o fator mais importante para decidir entre prefixado, pós-fixado e híbrido é o prazo em que você pretende manter o dinheiro aplicado.
Se você não sabe muito bem quando precisará resgatar, a escolha é muito fácil: vá de pós-fixado. Esse é o único tipo de investimento de renda fixa que não tem como dar prejuízo se você resgatar antes do vencimento.
Mas, se for um título privado, como CDB, certifique-se de que ele tenha liquidez diária. Caso não tenha, você pode ter perdas se tentar resgatar antes do prazo, mesmo sendo pós-fixado.
Já os investimentos prefixados ou híbridos, se resgatados antes do prazo, dificilmente pagarão a rentabilidade prevista. Às vezes, geram lucro acima do esperado; outras vezes, abaixo; eventualmente, chegam a dar prejuízo.
Portanto, se você pode aguardar até o vencimento do título, os três tipos servem: o pós, o pré e o híbrido. Se não pode, o pós-fixado é o mais seguro.
Qual é melhor para quem aguarda até o vencimento?
No momento em que você vai fazer o investimento, não é possível saber qual dos três tipos vai render mais. Isso depende do que vai acontecer com a taxa de juros e a inflação do país.
Digamos que, hoje, você invista R$ 1.000 em um título prefixado, R$ 1.000 em um pós, e outros R$ 1.000 em um híbrido, todos com a mesma data de vencimento.
Em tese, se a taxa básica de juros (Selic) e a inflação continuarem caminhando conforme as expectativas atuais dos grandes investidores, os três terão uma rentabilidade muito parecida.
Mas se a Selic acabar ficando acima do previsto, o pós-fixado vai render mais que os outros.
Se, ao contrário, a Selic ficar abaixo do esperado, o prefixado e o híbrido vão render mais do que o pós.
Afinal, como decidir?
É verdade que, como eu disse, não é possível prever qual dos três tipos de investimento renderá mais. Mas é possível saber o seguinte: concentrar todo o dinheiro no prefixado é a opção mais arriscada.
Se a inflação subir muito, ela pode acabar corroendo toda a rentabilidade do prefixado. Com o híbrido, isso não acontece. Com o pós, é muito raro.
Como cada tipo de investimento tem suas vantagens e desvantagens. Então, se você quiser se resguardar de qualquer risco, o ideal é dividir o dinheiro nessas três modalidades. Dessa forma, a desvantagem de uma será compensada pela vantagem de outra, e a sua rentabilidade será uma média entre as três.
Mas não custa lembrar: se você acha que pode precisar resgatar antes do prazo, não hesite: o seu investimento deve ser pós-fixado.
Alguma dúvida?
