Qual investimento é melhor para você: prefixado, pós ou híbrido? Descubra

Os 3 tipos de investimento de renda fixa

Os investimentos de renda fixa são divididos entre prefixados, pós-fixados e híbridos.

Os prefixados são aqueles cuja rentabilidade é conhecida antes de você investir. Por exemplo, o Tesouro Prefixado 2028, um título público, está hoje com uma rentabilidade de 13,43% ao ano. Isso quer dizer que, se você investir nesse papel agora, terá exatamente essa rentabilidade bruta ao longo de toda a duração do título.

Já os pós-fixados são aqueles cuja rentabilidade é determinada por um indicador de referência. O Tesouro Selic, outro título público, é um exemplo. Seu rendimento segue a taxa básica de juros, a Selic, que hoje está em 15%. Mas, se você investir nele hoje, pode não ter essa rentabilidade no futuro, pois a Selic pode cair ou subir nesse período.

Os investimentos híbridos, por sua vez, combinam um indicador do mercado (geralmente, a inflação) com uma taxa prefixada.

Por exemplo, o Tesouro IPCA 2029, também um título público, rende hoje IPCA + 7,85%. IPCA é um índice de inflação. Ao investir no papel, você sabe que a sua rentabilidade ficará em 7,85% ao ano mais a inflação.