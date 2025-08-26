Investimento mais seguro do Brasil rendeu até 222% do CDI em 2025
Os investimentos mais seguros do Brasil são os títulos do Tesouro Direto. A chance de levar calote nessa modalidade é praticamente zero.
Entre os títulos do Tesouro Direto, há um tipo que se chama Tesouro Prefixado. Os papéis desse grupo renderam entre 7,7% e 15,4% em 2025 até o momento, segundo o prazo de cada título, já descontando o Imposto de Renda. No primeiro caso, isso corresponde a 111% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário, taxa que acompanha de perto a Selic); no segundo, a 222%.
Quanto se ganha com esses títulos?
O mais rentável entre esses investimentos foi o Tesouro Prefixado 2031. Quem aplicou R$ 1.000 nesse papel no início do ano terá um lucro líquido de R$ 154 se vendê-lo agora.
Veja qual foi o ganho gerado por cada um dos títulos do tipo Tesouro Prefixado, para cada R$ 1.000 aplicados no início do ano:
- Tesouro prefixado 2026: R$ 77
- Tesouro prefixado 2027: R$ 99
- Tesouro prefixado 2028: R$ 90*
- Tesouro prefixado 2029: R$ 141
- Tesouro prefixado 2031: R$ 154
- Tesouro prefixado 2032: R$ 106*
Os títulos com vencimento em 2028 e 2032 só foram lançados em fevereiro. Portanto, esse rendimento vale só para o período desde então.
Outro ponto a se observar é que os títulos com vencimento em 2026, 2027, 2029 e 2031 já não podem mais ser negociados pelo sistema do Tesouro Direto. Para investir nesses papéis, é preciso usar o mercado secundário. Você pode conseguir uma orientação sobre como fazer esse investimento junto ao seu banco ou corretora.
Caso não queira usar o mercado secundário, pode escolher um Tesouro Prefixado que esteja no sistema do Tesouro e tenha data de vencimento próxima à que você precisa.
CDB, LCA e LCI podem ter rendido ainda mais
Além do Tesouro Prefixado, outros títulos podem ter oferecido um rendimento igual ou até maior no período, como os CDBs, LCAs e LCIs nas suas versões prefixadas.
Se você tem algum título prefixado na carteira, pode conferir: seu ganho de janeiro até agora terá sido bem maior do que o da maioria das demais aplicações.
Quanto renderam outros investimentos?
Para você ter uma ideia, de janeiro até agora, a poupança rendeu apenas 4,69%, o que daria um ganho aproximado de R$ 47 para cada R$ 1.000 aplicados.
No mesmo período, uma aplicação com taxa de 100% do CDI rendeu 6,94%, sempre descontando o IR, o que daria um ganho de R$ 69 para cada R$ 1.000 investidos.
Em comparação com ativos de renda variável, que são bem mais arriscados, quem aplicou nas ações mais negociadas da Bolsa brasileira, representada pelo Índice Bovespa, terá um lucro líquido de R$ 128 para cada R$ 1.000 aplicados, se vender agora.
Cuidado para não ter prejuízo à toa
Os títulos do Tesouro Direto são, conforme falei, os investimentos mais seguros do país. No entanto, quando se fala especificamente dos títulos do tipo Tesouro Prefixado, isso só é verdade se você não resgatar o dinheiro antes da data de vencimento.
Caso faça o resgate antecipado, duas coisas podem acontecer: ou você tem um retorno excepcionalmente alto, como nos casos que eu citei, ou terá um retorno abaixo do previsto.
Então, a estratégia para quem quer lucrar com o Tesouro Prefixado sem correr risco à toa, é somente comprar títulos se você tiver certeza de que não precisará resgatar antes do vencimento.
Por exemplo, se for comprar um título com vencimento em 2028, assegure-se de que não precisará resgatar antes dessa data. Senão, prefira um papel com um prazo adequado para você.
Após investir, só resgate antes do vencimento se ocorrer uma forte alta de preços, como houve de janeiro até agora. Caso isso não aconteça, não há problema, basta você aguardar até o fim do prazo, para receber o valor aplicado com os juros previstos.
Alguma dúvida?
