Investimento mais seguro do Brasil rendeu até 222% do CDI em 2025

Veja qual foi o ganho gerado por cada um dos títulos do tipo Tesouro Prefixado, para cada R$ 1.000 aplicados no início do ano:

Tesouro prefixado 2026: R$ 77

Tesouro prefixado 2027: R$ 99

Tesouro prefixado 2028: R$ 90*

Tesouro prefixado 2029: R$ 141

Tesouro prefixado 2031: R$ 154

Tesouro prefixado 2032: R$ 106*

Os títulos com vencimento em 2028 e 2032 só foram lançados em fevereiro. Portanto, esse rendimento vale só para o período desde então.

Outro ponto a se observar é que os títulos com vencimento em 2026, 2027, 2029 e 2031 já não podem mais ser negociados pelo sistema do Tesouro Direto. Para investir nesses papéis, é preciso usar o mercado secundário. Você pode conseguir uma orientação sobre como fazer esse investimento junto ao seu banco ou corretora.

Caso não queira usar o mercado secundário, pode escolher um Tesouro Prefixado que esteja no sistema do Tesouro e tenha data de vencimento próxima à que você precisa.

CDB, LCA e LCI podem ter rendido ainda mais

Além do Tesouro Prefixado, outros títulos podem ter oferecido um rendimento igual ou até maior no período, como os CDBs, LCAs e LCIs nas suas versões prefixadas.