Investindo certo, mais de 50% do seu dinheiro virá de juros. Saiba como

Sabia que, entre investidores de longo prazo bem sucedidos, mais da metade do dinheiro acumulado costuma vir de juros ou dividendos?

No Brasil, por causa dos juros altos, quando você investe durante muitos anos em boas aplicações de renda fixa, o seu patrimônio acaba sendo majoritariamente constituído por um dinheiro que não saiu do seu bolso.

Como funciona

Hoje, com a taxa básica de juros em 15% ao ano, é possível conseguir uma rentabilidade líquida de 12,8% ao ano em investimentos de baixo risco.