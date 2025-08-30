Investindo certo, mais de 50% do seu dinheiro virá de juros. Saiba como
Sabia que, entre investidores de longo prazo bem sucedidos, mais da metade do dinheiro acumulado costuma vir de juros ou dividendos?
No Brasil, por causa dos juros altos, quando você investe durante muitos anos em boas aplicações de renda fixa, o seu patrimônio acaba sendo majoritariamente constituído por um dinheiro que não saiu do seu bolso.
Como funciona
Hoje, com a taxa básica de juros em 15% ao ano, é possível conseguir uma rentabilidade líquida de 12,8% ao ano em investimentos de baixo risco.
Descontando a inflação, que tem rondado a faixa dos 5,5% ao ano, temos uma rentabilidade real aproximada de 6,9% ao ano.
Com essa taxa real, fazendo aportes mensais regulares, o seu ganho com juros atinge a proporção de 50% do seu patrimônio após 19 anos.
Por exemplo, investindo R$ 1.000 por mês, após 19 anos você terá um patrimônio equivalente ao que seriam R$ 459 mil hoje. Desse valor, você vai ter colocado do seu bolso somente R$ 228 mil. O restante será resultado dos juros.
Cuidado com a inflação
Veja que, na simulação acima, eu falei que você chega a um patrimônio "equivalente ao que seriam R$ 459 mil hoje".
Isso porque, se não considerarmos a inflação, o valor total acumulado chegaria a R$ 1,2 milhão, considerando, repito, o ritmo atual de juros e preços.
Sempre que alguém fizer uma simulação de longo prazo para você, pergunte se a inflação foi descontada no cálculo.
Do contrário, o resultado acaba se tornando enganador. Nesse caso, por exemplo, ficaria parecendo que você alcançaria um poder de compra quase três vezes maior do que o real.
Quanto mais tempo, mais juros
Na simulação, contei que após 19 anos de aportes de R$ 1.000, o patrimônio será equivalente a R$ 459 mil, sendo 50% formado por juros.
Agora vamos fazer um exercício: dobrar o tempo de aportes para ver o que acontece com os números.
Ao investir R$ 1.000 por mês ao longo de 38 anos, nas mesmas condições de juros e inflação, chega-se a um patrimônio equivalente a R$ 2,1 milhões, dos quais apenas R$ 456 mil terão saído do seu bolso.
Ou seja, os demais R$ 1,6 milhão, 78% do total, terão vindo dos juros.
Tempo e juros fazem mágica
Perceba que, ao dobrar o tempo de aportes, o valor do patrimônio muito mais do que dobrou — ele aumentou 358%.
Ao mesmo tempo, a participação dos juros subiu para quase 80%. Em 19 anos, para cada real aplicado, ganhou-se mais um real em juros. Já na simulação de 38 anos, para cada real aplicado, o ganho com juros foi de quatro aproximadamente reais.
O jeito certo de investir
Quero que você entenda uma coisa: não estou dizendo que você tem que investir, necessariamente, por 38 anos.
A mensagem que eu quero passar é que, seja qual for o seu período de aportes, a segunda metade vai contar muito mais do que a primeira.
Muita gente investe por, digamos, cinco anos e para. Pois fica parecendo que, dali a mais cinco anos, os ganhos vão apenas dobrar. Ledo engano.
O jeito certo de investir, a meu ver, não tem nada a ver com os grandes ganhos de curto prazo prometidos em diversas ofertas milagrosas de cursos e investimentos que aparecem na internet.
Para investir bem, é preciso ter disciplina, paciência e conhecimento das possibilidades reais que o mercado oferece.
