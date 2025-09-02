Enquanto Bolsa sobe, 72% dos day traders perdem dinheiro. Não seja um deles

Chegou a hora de falar sobre uma modalidade de investimento amplamente incentivada por corretoras e vendedores de cursos, mas que, na prática, leva a maioria dos adeptos ao prejuízo: o day trade.

O day trade é o investimento que consiste em comprar um ativo de renda variável e vendê-lo no mesmo dia, não necessariamente nessa ordem.

Parece uma ótima oportunidade

Você compra uma ação, digamos, por R$ 20 e vende no momento em que ela atinge um valor maior, vamos dizer, R$ 21. Com isso, ganha um real, ou R$ 0,80 após o Imposto de Renda.