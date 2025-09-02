Enquanto Bolsa sobe, 72% dos day traders perdem dinheiro. Não seja um deles
Chegou a hora de falar sobre uma modalidade de investimento amplamente incentivada por corretoras e vendedores de cursos, mas que, na prática, leva a maioria dos adeptos ao prejuízo: o day trade.
O day trade é o investimento que consiste em comprar um ativo de renda variável e vendê-lo no mesmo dia, não necessariamente nessa ordem.
Parece uma ótima oportunidade
Você compra uma ação, digamos, por R$ 20 e vende no momento em que ela atinge um valor maior, vamos dizer, R$ 21. Com isso, ganha um real, ou R$ 0,80 após o Imposto de Renda.
Mas você não vai comprar uma ação, e sim um lote com 1.000 ações. Dessa forma, o seu lucro seria não de 80 centavos, mas de R$ 800, obtido em poucos minutos.
Como o preço dos ativos mais negociados sempre oscila, as chances de eles ficarem alguns centavos mais caros depois que você compra são muito grandes, certo? Nesse caso, bastaria vender na primeira valorização.
Porém, a realidade é bem diferente.
72% tiveram prejuízo em 12 meses
Nós fizemos um estudo na Grana Capital, empresa da qual sou cofundador, que mostrou que a grande maioria dos investidores de day trade perde dinheiro.
Analisando todas as transações em day trade de uma amostra de mais de 33 mil investidores, notamos que 72% tiveram prejuízo acumulado nos 12 meses encerrados em junho, e só 28% tiveram lucro.
No mesmo período, a Bolsa subiu 12%.
Os que mais perdem são os que mais tentam
Os dados mostraram uma diferença muito clara de comportamento entre os que perderam e os que ganharam: quanto mais se faz day trade, maior a chance de perder.
No grupo que teve lucro, cada investidor fez, em média 35, operações por mês no período analisado. Já os que perderam dinheiro fizeram uma média de 105 operações por mês.
Se considerarmos somente os que fizeram mais de 100 operações por mês, 88% tiveram prejuízo. Entre os que operaram mais de 1.000 vezes mensalmente, 92% perderam dinheiro.
Por que a maioria perde?
Se fôssemos jogar cara ou coroa para decidir se compramos ou vendemos um determinado ativo, a tendência seria acertamos em, aproximadamente, 50% das vezes.
Então, por que apenas 28% tiveram um resultado positivo em 12 meses.
Levando em conta que as pessoas que perderam foram as que mais operaram, podemos considerar que as pessoas só param de jogar quando perdem uma quantia significativa.
No começo, como em qualquer jogo de azar, parece que existem boas chances de ganhar um dinheiro. Você ganha algumas vezes, perde outras, depois quer recuperar. Se recuperou, quer ganhar mais.
E assim os day traders entram em uma rotina viciante que só termina quando a perda fica muito acima do que cada pessoa consideraria aceitável.
Não perca dinheiro e saúde
Meu ponto de vista é de que a modalidade day trade não apenas não vale a pena como pode ser altamente nociva para a saúde mental do investidor. Se aparecer para você uma propaganda de curso de day trade, fuja.
