Preço do ouro dispara: é o fim do domínio do dólar ou só uma bolha?
O preço do ouro vem disparando no mercado internacional desde março e bateu recorde neste início de setembro, ao superar a marca de US$ 3.600 (R$ 19.537,92 na cotação atual) a onça troy em contratos futuros na Bolsa de Chicago.
Isso significa que a moeda americana vem perdendo valor em relação ao metal precioso. A alta acumulada do ouro foi de 43,3% nos últimos 12 meses e de 90% em cinco anos.
Seria um sinal de que a hegemonia do dólar está chegando ao fim? Ou apenas mais uma bolha financeira, ou seja, um aumento drástico, mas efêmero, que em breve será corrigido e tudo voltará ao normal?
Perda de importância do dólar é estrutural
Minha visão é de que a economia mundial está passando por uma mudança estrutural, com gradativa perda da importância do dólar. Veja que eu falei em "perda de importância", não em queda de preço. O preço pode subir e cair muitas vezes nos próximos meses e anos.
Mas quando eu digo importância, me refiro ao status do dólar de moeda do mundo, fato que coloca a economia dos Estados Unidos em posição excepcional e privilegiada em relação a todos os outros países.
Vamos aos dados.
Dólar perde espaço como reserva...
Da mesma forma que eu ou você investimos no Tesouro Direto quando queremos guardar o nosso dinheiro com segurança, os países aplicam nos títulos do Tesouro americano quando desejam o mesmo.
No entanto, nas duas últimas décadas, os países têm reduzido a participação do dólar nas suas reservas. Em 2001, 71% das reservas internacionais dos governos estava aplicada em dólar; em 2024, esse indicador caiu para 57,8%, de acordo com o FMI (Fundo Monetário Internacional).
O espaço cedido pelo dólar foi ocupado por ativos como ouro, libra esterlina, dólar canadense, dólar australiano, yuan (unidade do renminbi, a moeda chinesa) e outras moedas.
...e como moeda do comércio internacional
Além de principal moeda de reserva dos governos mundo afora, outro pilar importante que mantém o status do dólar como moeda do mundo é o seu uso no comércio internacional.
O petrodólar, decisão de que os maiores exportadores de petróleos passariam a negociar a mercadoria somente na moeda americana, foi um marco na adoção do dólar como moeda mundial, na década de 1970.
A partir daí, todos os países teriam que ter dólares, se quisessem poder comprar petróleo. Fazia cada vez mais sentido que os governos priorizassem a moeda americana nas suas reservas.
No entanto, esse cenário começou a mudar. Em 2023, a gigante francesa de energia Total vendeu gás liquefeito para uma estatal chinesa e aceitou receber o pagamento em yuan, a moeda da China, sem passar pelo dólar. Foi a primeira transação da história em yuan entre uma empresa chinesa e uma companhia ocidental.
Hoje, o comércio faturado em outras moedas que não o dólar ainda é pequeno, mas está em crescimento e atinge diversos setores. Se não houver imposições contrárias por parte dos EUA, a tendência é continuar em ascensão, pois representa um custo menor para as companhias.
No mês passado, o CEO da Chilly Beans viralizou na internet ao dizer que faz comércio com a China diretamente em yuan, pois é mais barato e permite que ele venda seu produto a um preço mais acessível.
A raiz do problema do dólar
A raiz do problema da perda de importância do dólar, a meu ver, está no fato de que os EUA, por serem o país emissor da moeda mundial, acabam tendo uma taxa básica de juros muito mais baixa do que teriam em um cenário diferente.
O mecanismo funciona da seguinte maneira: pelo fato de o dólar ser a moeda do mundo, os outros países procuram acumular grande quantidade de reservas na moeda americana. Mas eles não vão guardar dólares em um cofre, pois as cédulas perderiam valor por causa da inflação.
Então, os governos investem seus dólares em títulos da dívida dos EUA. Por conta disso, sempre há demanda para os títulos americanos - o mundo inteiro os procura constantemente.
Os países, em geral, quando querem tomar dinheiro emprestado, precisam provar ao mercado que têm condições de pagar. Os EUA não. Afinal, eles emitem a moeda mundial. Eles emitem dívida sem a menor dificuldade.
A consequência é que o governo americano está cada vez mais endividado. Isso não seria um problema se tivéssemos a certeza de que os EUA sempre serão os donos do dinheiro internacional. Mas uma mudança na economia global, vinda do outro lado do mundo, está mudando essa história.
O fator China
O forte crescimento da China no século 21 transformou completamente a economia mundial. Os produtos chineses, antes chamados pejorativamente de "xing ling", agora rivalizam com as grandes marcas americanas e europeias.
Para quem mora no Brasil, basta sair às ruas e ver a quantidade de carros chineses que vêm ganhando espaço, especialmente na área elétrica. A chinesa BYD superou a americana Tesla, no ano passado, tanto em número de veículos vendidos quanto em faturamento.
A China, hoje, é o maior exportador do mundo, tendo recebido US$ 3,6 trilhões em receitas de vendas ao exterior no ano passado, número 73% maior do que o segundo colocado, os EUA, com US$ 2,1 trilhões, de acordo com dados da OMC (Organização Mundial do Comércio).
Considerando a corrente comercial (exportações mais importações), a China atingiu US$ 6,16 trilhões no ano passado, número 16% maior do que os US$ 5,33 trilhões dos Estados Unidos, segundo levantamento da empresa de pesquisas Econovis.
Por que o ouro?
Apesar de todos os avanços, a China ainda não tomou o lugar dos EUA como maior potência mundial. Os americanos continuam sendo os maiores importadores do mundo e têm o maior PIB (produto interno bruto), além de um PIB per capita muito superior.
No entanto, com a importância que a China ganhou, faz cada vez mais sentido que o mundo busque formas alternativas de pagamento e reserva em detrimento do dólar.
A China ainda não conquistou a credibilidade que os EUA já têm há décadas. Investidores americanos, europeus e japoneses temem o que pode acontecer com os seus negócios com um país que não adota as regras democráticas ocidentais.
Por conta disso, buscam diversificar suas reservas em outros ativos, como o ouro e moedas de países desenvolvidos como Reino Unido, Japão, Canadá, Austrália e União Europeia.
Mas, durante o vaivém dos tarifaços de Trump, a China mostrou estar se esforçando para ser vista como um país estável, amigável aos negócios, que respeita regras e contratos.
Onde investir neste cenário?
Não estou dizendo para começar a investir em ouro a partir de agora. O preço, de fato, está bem alto, e tem chance de sofrer uma correção em breve. Porém, meu recado é que, para quem deseja proteger e aumentar seu patrimônio a longo prazo, vale a pena considerar diversificar no exterior e não concentrar apenas nos Estados Unidos.
Tal concentração não pode ser feita apenas pela leitura deste artigo - que não é uma recomendação de investimento. Ela deve ser feita com planejamento e estratégia, pensando a longo prazo e com ciência de todos os riscos envolvidos.
