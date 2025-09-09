Preço do ouro dispara: é o fim do domínio do dólar ou só uma bolha?

No entanto, esse cenário começou a mudar. Em 2023, a gigante francesa de energia Total vendeu gás liquefeito para uma estatal chinesa e aceitou receber o pagamento em yuan, a moeda da China, sem passar pelo dólar. Foi a primeira transação da história em yuan entre uma empresa chinesa e uma companhia ocidental.

Hoje, o comércio faturado em outras moedas que não o dólar ainda é pequeno, mas está em crescimento e atinge diversos setores. Se não houver imposições contrárias por parte dos EUA, a tendência é continuar em ascensão, pois representa um custo menor para as companhias.

No mês passado, o CEO da Chilly Beans viralizou na internet ao dizer que faz comércio com a China diretamente em yuan, pois é mais barato e permite que ele venda seu produto a um preço mais acessível.

A raiz do problema do dólar

A raiz do problema da perda de importância do dólar, a meu ver, está no fato de que os EUA, por serem o país emissor da moeda mundial, acabam tendo uma taxa básica de juros muito mais baixa do que teriam em um cenário diferente.

O mecanismo funciona da seguinte maneira: pelo fato de o dólar ser a moeda do mundo, os outros países procuram acumular grande quantidade de reservas na moeda americana. Mas eles não vão guardar dólares em um cofre, pois as cédulas perderiam valor por causa da inflação.