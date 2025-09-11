Como receber R$ 1.000 por mês com Tesouro, CDB e fundo imobiliário

No entanto, esse cálculo não considera a inflação. Se pensarmos em uma inflação de 5,5% ao ano, a rentabilidade líquida real do Tesouro Selic cai para 0,51% ao mês. Sendo assim, para fazer retiradas de R$ 1.000 para sempre, ou seja, de modo que o total aplicado seja sempre reajustado pela inflação, é necessário possuir hoje R$ 198 mil no título do Tesouro citado.

Esse montante renderia R$ 1.889 por mês, dos quais R$ 889 serviram para atualizar o montante total pela inflação, e os demais R$ 1.000 poderiam ser resgatados a cada mês.

R$ 1.000 em CDB

Se você quiser uma renda vitalícia de R$ 1.000 em um CDB - e agora já vou dar o cálculo direto com o desconto do IR e da inflação - é preciso possuir R$ 160 mil em um título desse tipo que renda 115% do CDI.

Ou seja, em um CDB com essa rentabilidade, é preciso ter R$ 28 mil a menos do que no Tesouro Selic para se obter a mesma rentabilidade líquida real de R$ 1.000 por mês.

No entanto, vale dizer que não é comum um CDB com rentabilidade de 115% do CDI que tenha liquidez diária, ou seja, que permita ao investidor resgatar todo ou parte do valor a qualquer momento.