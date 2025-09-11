Como receber R$ 1.000 por mês com Tesouro, CDB e fundo imobiliário
Você sabe quanto precisa ter, hoje, para receber uma renda passiva vitalícia de R$ 1.000 por mês?
Na coluna de hoje eu trago simulações com base em três investimentos diferentes, considerando as taxas atuais de juros e inflação.
R$ 1.000 no Tesouro Direto
Para receber R$ 1.000 por mês com Tesouro Direto, é necessário investir R$ 105 mil, considerando uma rentabilidade de 15% ao ano e um Imposto de Renda de uma aplicação de um ano, o que significa uma rentabilidade líquida de 0,96% ao mês. O título considerado no cálculo foi o Tesouro Selic 2031.
No entanto, esse cálculo não considera a inflação. Se pensarmos em uma inflação de 5,5% ao ano, a rentabilidade líquida real do Tesouro Selic cai para 0,51% ao mês. Sendo assim, para fazer retiradas de R$ 1.000 para sempre, ou seja, de modo que o total aplicado seja sempre reajustado pela inflação, é necessário possuir hoje R$ 198 mil no título do Tesouro citado.
Esse montante renderia R$ 1.889 por mês, dos quais R$ 889 serviram para atualizar o montante total pela inflação, e os demais R$ 1.000 poderiam ser resgatados a cada mês.
R$ 1.000 em CDB
Se você quiser uma renda vitalícia de R$ 1.000 em um CDB - e agora já vou dar o cálculo direto com o desconto do IR e da inflação - é preciso possuir R$ 160 mil em um título desse tipo que renda 115% do CDI.
Ou seja, em um CDB com essa rentabilidade, é preciso ter R$ 28 mil a menos do que no Tesouro Selic para se obter a mesma rentabilidade líquida real de R$ 1.000 por mês.
No entanto, vale dizer que não é comum um CDB com rentabilidade de 115% do CDI que tenha liquidez diária, ou seja, que permita ao investidor resgatar todo ou parte do valor a qualquer momento.
Sendo assim, essa não é uma boa opção para quem quer fazer retiradas mensais. Esse tipo de aplicação vale mais para manutenção do patrimônio quando o investidor já tem outra fonte de renda ou para a fase de acumulação de capital.
R$ 1.000 em fundos imobiliários
Em FIIs (Fundos de Investimento Imobiliário), a quantia necessária para gerar uma renda de R$ 1.000 por mês é bem mais baixa. Considerando o retorno em dividendos mediano dos fundos do setor de logística, por exemplo, que está em 9,92% ao ano, uma aplicação de R$ 121 mil basta para gerar uma renda mensal de R$ 1.000 já livre de impostos.
Trata-se de um valor R$ 39 mil menor do que o requerido com CDB e R$ 67 mil menor do que o exigido em uma aplicação do Tesouro Selic.
Riscos do CDB
A vantagem do CDB e dos FIIs em relação ao Tesouro vem acompanhada de um maior risco nesses dois investimentos em comparação com o título público.
O CDB é mais arriscado do que o Tesouro porque, se o banco que emitiu o papel quebrar, você só consegue recuperar até R$ 250 mil do capital aplicado. Por exemplo, se você tem R$ 160 mil em um CDB, para receber os R$ 1.000 por mês, provavelmente não terá problemas, pois o FGC (Fundo Garantidor de Crédito) lhe paga o banco ficar lhe devendo em caso de insolvência.
Mas, se o seu valor aplicador superar R$ 250 mil, o FGC não cobre a diferença. Esse limite é por instituição financeira. Ou seja, se você tiver R$ 200 mil no CDB de um banco e mais R$ 200 mil no de outro, e ambos fiquem insolventes, o FGC, se tiver dinheiro, vai lhe reembolsar o total de R$ 400 mil.
Riscos dos FIIs
Em relação ao fundo imobiliário, o risco é outro. Existem, basicamente, dois tipos de fundo imobiliário: os de papel e os de tijolo. Os de papel são compostos por contratos de recebíveis imobiliários. Ao investir em um deles, por exemplo, você pode se tornar credor de pessoas ou empresas que financiaram seus imóveis. Em caso de inadimplência, você pode ter prejuízo.
Já os fundos de tijolo são imóveis físicos. Ao investir neles, você se torna um dos proprietários e passa a receber parte do dinheiro gerado por aluguéis. Em caso de inadimplência ou vacância dos imóveis, seu rendimento pode ficar prejudicado.
Alguma dúvida?
