Por que a Bolsa brasileira disparou mais de 20% no ano? Veja 4 motivos

Uma forma de medir essa relação é o indicador preço/lucro (P/L), ou seja, o preço da ação dividido pelo lucro anual por ação.

Hoje, o P/L das principais ações brasileiras está em 8,5. Isso quer dizer que, em média, o preço das ações está 8,5 vezes maior do que o lucro anual delas. Em outras palavras, é como se, em apenas oito anos e meio, a empresa gerasse um lucro suficiente para pagar tudo o que o investidor gastou na compra das ações.

Trata-se de uma boa vantagem em comparação com outros países emergentes, como a Índia, onde o indicador está em 20,6, e o México, onde está em 12,8.

Na Argentina, o P/L está melhor que o nosso, em 6,5. Mas outros problemas afetam a economia argentina, como o risco de escassez de dólares.

4. Queda do dólar

Por fim, a queda do dólar em relação à maioria das principais moedas do mundo é um quarto fator que explica a alta das ações brasileiras. Ante o real, a moeda americana caiu 13,8% até a última segunda-feira (22).