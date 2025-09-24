Por que a Bolsa brasileira disparou mais de 20% no ano? Veja 4 motivos
Quem investiu na Bolsa brasileira no começo do ano está rindo à toa. Desde janeiro, o Ibovespa, principal indicador das ações do país, subiu 20,6% até essa segunda-feira (22 de setembro).
Com isso, a Bolsa já recuperou, com bastante folga, a queda de 10,36% ocorrida no ano passado.
Mas, para saber se a tendência ainda é de alta, é preciso conhecer os principais motivos dessa movimentação de 2025. Abaixo, eu listo os quatro mais visíveis.
1. Expectativa de queda nos juros
Juros altos sufocam empresas; juros baixos dão fôlego para investir.
Hoje, a taxa básica de juros no Brasil, a Selic, está bastante alta, em 15% ao ano. Isso traz enorme dificuldade para empresas que trabalham com pequenas margens de lucro ou dependem muito de crédito.
No entanto, existe uma expectativa de queda na Selic por conta de fatores internos e externos. Como os juros estão caindo nos Estados Unidos, o Brasil não precisa manter sua taxa tão elevada para atrair capital estrangeiro.
Além disso, a inflação no Brasil tem dado sinais de desaceleração há meses. Em março, analistas consultados pelo Banco Central projetavam uma inflação acima de 5,5% em 2025. Hoje, a projeção baixou para 4,83%.
Como os juros altos são utilizados como instrumento para controlar a inflação, a previsão de desaceleração dos preços no Brasil faz aumentarem as chances de uma queda na Selic.
2. Saturação da Bolsa americana
Cada vez menos gestores de fundos veem potencial de alta na Bolsa dos EUA.
Uma pesquisa do Bank of America com gestores de grandes fundos de investimento internacionais mostra uma queda contínua, nos últimos meses, no número de entrevistados que veem a Bolsa americana subvalorizada, ou seja, com potencial para se valorizar mais.
A menor perspectiva de alta da Bolsa americana leva investidores a buscarem oportunidades em outros países, principalmente emergentes.
3. Ações brasileiras "com desconto"
No jargão do mercado financeiro, diz-se que uma ação está "descontada" quando o preço dela está abaixo do que seria o seu "valor intrínseco". O valor intrínseco é aquele que reflete adequadamente os fundamentos da empresa, como a sua capacidade de gerar caixa e de lucrar.
Uma forma de medir essa relação é o indicador preço/lucro (P/L), ou seja, o preço da ação dividido pelo lucro anual por ação.
Hoje, o P/L das principais ações brasileiras está em 8,5. Isso quer dizer que, em média, o preço das ações está 8,5 vezes maior do que o lucro anual delas. Em outras palavras, é como se, em apenas oito anos e meio, a empresa gerasse um lucro suficiente para pagar tudo o que o investidor gastou na compra das ações.
Trata-se de uma boa vantagem em comparação com outros países emergentes, como a Índia, onde o indicador está em 20,6, e o México, onde está em 12,8.
Na Argentina, o P/L está melhor que o nosso, em 6,5. Mas outros problemas afetam a economia argentina, como o risco de escassez de dólares.
4. Queda do dólar
Por fim, a queda do dólar em relação à maioria das principais moedas do mundo é um quarto fator que explica a alta das ações brasileiras. Ante o real, a moeda americana caiu 13,8% até a última segunda-feira (22).
Quando investidores internacionais veem perspectiva de queda do dólar, eles passam a buscar outros ativos para se protegerem, e isso inclui as Bolsas de países emergentes.
Afinal, a Bolsa vai continuar subindo?
Em primeiro lugar, devo deixar claro que a Bolsa é um investimento de alto risco e que esta coluna não representa uma recomendação de compra ou venda. Antes de investir, esteja ciente dos riscos e de que qualquer projeção tem chance de não se concretizar.
Dito isso, minha visão é de que o item 3 acima, o fato de as ações brasileiras estarem bastante descontadas em comparação às de outros países emergentes, é suficiente para supor que existe um razoável potencial de alta.
