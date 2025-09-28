Quer dar um tempo ou mudar de trabalho? Saiba se preparar financeiramente

Esse segundo trabalho, além de me dar enorme prazer, me dá a flexibilidade de carga horária de que eu precisava para ter tempo para o meu filho que vai nascer em dezembro.

Para a coluna de hoje, preparei um passo a passo para você organizar a sua libertação do trabalho atual, com base na minha experiência pessoal e nos meus conhecimentos como profissional de investimentos e finanças pessoais.

1. Defina quanto tempo ficará sem renda

O primeiro passo é definir por quanto tempo você vai precisar viver sem a renda do seu trabalho, ou com uma renda menor. Seis meses, um ano, três anos, cinco anos?

Após definir, acrescente uma boa folga, especialmente se você for ficar totalmente sem renda e se ainda não conhece muito bem o mercado do seu futuro trabalho.

Minha recomendação é que seja bem conservador, para não dizer pessimista, nessa estimativa. Se acredita que em dois anos estará começando a ter sua nova renda, faça um plano para ficar quatro anos sem receber nada.