O Brasil está mesmo para quebrar? Veja o que fazer com seus investimentos
Talvez você já tenha se deparado, recentemente, com algumas notícias muito positivas e outras muito negativas sobre a economia brasileira.
Por exemplo, a taxa de desemprego está hoje no menor nível da série histórica do IBGE, que começou em 2012.
Já as contas do setor público estão desequilibradas a ponto de o país ter gasto mais de R$ 900 bilhões com juros da dívida nos 12 meses encerrados em agosto.
Afinal, o que está acontecendo?
Se dados como esses deixam você confuso, eu trago duas boas notícias. A primeira é que você está no caminho certo. Tem gente que escolhe prestar atenção apenas nos dados positivos, enquanto outros preferem focar só os negativos.
Nesse cenário, quem está confuso está tentando entender a real dimensão da situação. Isso é importante por motivos diversos, inclusive porque possibilita que você tome melhores decisões de investimento e, assim, não perca dinheiro à toa.
Na coluna de hoje, vou expor tanto os dados mais preocupantes quanto os que fazem um contraponto. Ao final, darei o meu ponto de vista de como investir nesse cenário.
O medo dos investidores
O principal motivo de preocupação, hoje, com a economia brasileira é a dívida do setor público.
O medo por parte de diversos investidores é de que o país se torne incapaz de pagar juros da dívida pública, o que obrigaria o governo a, no limite, emitir moeda e, consequentemente, gerar uma inflação descontrolada, com efeitos negativos diversos em toda a economia.
Mas será que estamos caminhando, mesmo, para esse cenário? A resposta é muito difícil porque depende de decisões políticas. Não temos como prever, com segurança, quanto o setor público gastará no ano eleitoral e nos seguintes.
Qual é a gravidade do problema?
Atualmente, o rombo fiscal, ou seja, quanto o setor público gasta a mais do que arrecada, está em R$ 970 bilhões, considerando os 12 meses encerrados em agosto, de acordo com o Banco Central. Isso equivale a 7,81% do nosso PIB (produto interno bruto).
Para você ter uma ideia, esse número já foi bem maior em um passado recentemente. Em outubro de 2020, o rombo fiscal chegou a 13,48%, pior resultado dessa série de dados, que começou em 2002.
Dessa forma, podemos concluir que a situação fiscal do país merece, sim, atenção, mas devemos lembrar que já estivemos em posição pior e conseguimos melhorar.
Agora vamos ver como os grandes investidores estão se comportando nesse cenário.
O que os grandes investidores estão fazendo?
Ao mesmo tempo em que muitos apontam uma situação fiscal crítica, vemos a Bolsa brasileira batendo recorde atrás de recorde. Ou seja, existe gente acreditando nas empresas brasileiras.
Desde o começo do ano, o principal índice de ações do Brasil, o Ibovespa, subiu 21,1% até a última quarta-feira (1º), em grande parte puxada pelo capital internacional.
No ano passado, o dinheiro de investidores estrangeiros representou 55,8% dos negócios no mercado de ações do Brasil. Este ano, o percentual subiu para 58,2%, segundo a B3.
Além disso, o governo brasileiro tomou US$ 3,25 bilhões emprestados de estrangeiros no início de setembro. Os resultados dessa captação mostraram que a credibilidade dos investidores na dívida brasileira, medida por um indicador chamado "diferencial de juros", foi a maior desde pelo menos 2014.
Por fim, vale acrescentar que continua chegando capital de longo prazo no país. Os investimentos estrangeiros diretos no país somaram US$ 115,7 bilhões de janeiro a agosto.
Esse número ficou ligeiramente abaixo do verificado no mesmo período do ano passado (US$ 117,6 bilhões), mas bem acima do verificado nos quatro anteriores (sempre comparando o período de janeiro a agosto).
A real situação
A meu ver, os dados mostram que a real situação não é tão feia quanto muitos estão pintando, embora, como eu disse, mereça atenção.
Há investidores estrangeiros investindo no Brasil em um ritmo, inclusive, acima da média dos últimos anos.
O grande medo, ao que me parece, está muito mais relacionado a uma baixa expectativa de muitos analistas em relação à capacidade - ou vontade - do atual governo de controlar as contas públicas do que a uma tendência que já esteja em andamento.
Eles temem que, no ano eleitoral, a situação dos gastos públicos desande e que o ajuste, esperado para ocorrer a partir de 2027, acabe sendo insuficiente.
Onde investir?
Nesse cenário, o que fazer muda pouco em relação a como estamos hoje. Não há motivo para desespero, apenas para uma adaptação a médio e longo prazo.
Os juros podem cair continuamente a partir de 2026. Analistas consultados pelo Banco Central veem a taxa básica (Selic) cair dos atuais 15% ao ano para 10% até 2028.
Mas, como a taxa Selic só cai se a inflação ficar mais controlada, a tendência é que, mesmo com essa queda, as aplicações de renda fixa continuem com boa rentabilidade real.
Já para quem está disposto a assumir um pouco mais de risco, os fundos de investimento imobiliário (FIIs) podem ser uma boa opção, pois o preço deles tende a subir em cenários de queda de juros.
No final do ano passado, escrevi aqui no UOL que estava investindo em FIIs enquanto muitos estavam saindo desse mercado. Desde então, o principal índice que mede a rentabilidade desses fundos já subiu 14,6%, enquanto o CDI (um indicador de referência de investimentos de renda fixa) ficou em 10,4%.
Mas só invista em FIIs se tiver plena consciência dos riscos. Do contrário, o melhor é optar por renda fixa, como Tesouro Direto, CDB, LCA ou LCI.
Alguma dúvida?
Tem alguma dúvida sobre investimentos? Me siga no Instagram e envie uma mensagem por lá. Sua pergunta poderá ser respondida nesta coluna.
