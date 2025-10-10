Títulos do Tesouro Direto têm maior retorno desde 2010. Veja quanto rendem
Alguns títulos do Tesouro Direto estão apresentando uma das maiores taxas de rentabilidade da sua história.
Um deles, o Tesouro IPCA com vencimento em 2035, atingiu a maior taxa desde que foi lançado, em março de 2010. Sua rentabilidade está em 7,8% ao ano além da inflação. Isso significa que, se a inflação ficar, por exemplo, em 5% ao ano, ele terá um rendimento bruto em torno de 13% anuais.
Com uma rentabilidade ainda maior está o Tesouro IPCA com vencimento em 2029. Seu retorno chegou a bater 8% ao ano além da inflação, depois caiu para 7,99%. Ele também está no maior patamar da sua história, mas foi lançado bem depois, em janeiro de 2023.
Quais títulos estão com bom rendimento?
Todos os títulos do tipo Tesouro IPCA estão, no momento, com retorno acima de 7% ao ano além da inflação.
Entre eles, os primeiros da lista são aqueles com data de vencimento mais próxima. Já os com prazos maiores estão com retornos menores. Por exemplo, o Tesouro IPCA 2050 apresenta uma taxa de 7,06% além da inflação.
Isso mostra que os investidores acreditam que os juros no Brasil tendem a diminuir nas próximas décadas.
Quanto dinheiro esses títulos rendem na prática?
A rentabilidade desses títulos depende da inflação. Quanto maior a inflação, mais eles rendem.
Se considerarmos uma inflação de 5% ao ano (próxima da taxa atual), o Tesouro IPCA 2029 teria uma rentabilidade líquida de 11,4% ao ano. Dessa forma, a cada R$ 1.000 investidos, haveria um ganho total de R$ 484 após o vencimento, em maio de 2029.
No entanto, é preciso descontar a inflação para saber o rendimento real. Trazido para preços de hoje, o ganho total desse título, para um investimento de R$ 1.000, ficaria em R$ 246.
No caso do título com vencimento em 2040, o ganho acumulado para um aporte de R$ 1.000 seria de R$ 1.477, e no papel com vencimento em 2050, o lucro seria de R$ 3.670, considerando, nos dois casos, o montante trazido a preços de hoje.
Por que isso ocorreu?
O aumento das taxas vem ocorrendo gradativamente desde o início do ano, mas ocorreu um impulso a mais após a aprovação, pela Câmara dos Deputados, do projeto que isenta de Imposto de Renda pessoas que ganham até R$ 5.000 por mês.
O projeto pode ter um impacto negativo na arrecadação de impostos, dificultando as chances de o país controlar a sua dívida. Quanto maior esse descontrole, maior é o risco dos títulos públicos. Isso leva investidores a só aceitarem investir nesses papéis se eles aumentarem o retorno prometido.
Mas, ainda assim, os títulos do Tesouro são o investimento financeiro mais seguro do país. Pois, mesmo se a dívida ficar fora de controle, o governo pode emitir moeda para pagar os credores.
Agora o governo terá que buscar outras fontes de arrecadação ou cortar gastos, inclusive de programas sociais.
