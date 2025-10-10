Títulos do Tesouro Direto têm maior retorno desde 2010. Veja quanto rendem

Alguns títulos do Tesouro Direto estão apresentando uma das maiores taxas de rentabilidade da sua história.

Um deles, o Tesouro IPCA com vencimento em 2035, atingiu a maior taxa desde que foi lançado, em março de 2010. Sua rentabilidade está em 7,8% ao ano além da inflação. Isso significa que, se a inflação ficar, por exemplo, em 5% ao ano, ele terá um rendimento bruto em torno de 13% anuais.

Com uma rentabilidade ainda maior está o Tesouro IPCA com vencimento em 2029. Seu retorno chegou a bater 8% ao ano além da inflação, depois caiu para 7,99%. Ele também está no maior patamar da sua história, mas foi lançado bem depois, em janeiro de 2023.