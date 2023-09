É hora de sair da renda fixa? Veja quais são os desafios da economia global

A decisão do comitê foi tomada por uma margem de apenas um voto de diferença, divergindo das expectativas que apontavam para um corte de 0,25 ponto percentual.

"O Copom avaliou a alternativa de reduzir a taxa básica de juros para 13,50%, mas considerou ser apropriado adotar ritmo de queda de 0,50 ponto percentual nesta reunião em função da melhora do quadro inflacionário", afirmou o comitê.

Apesar da queda das taxas de juros e das mudanças no cenário econômico, CDBs continuam a se destacar como um investimento atrativo. Atualmente, os CDBs com 100% do CDI estão oferecendo rendimentos em torno de 13,15% ao ano, o que é bastante competitivo. Os CDBs ainda proporcionam uma opção sólida para os investidores que buscam equilíbrio entre rentabilidade e segurança em seus investimentos em renda fixa.

Pagbank recebe nota máxima da S&P Global Ratings

Em meados de agosto, a agência de classificação de risco S&P Global Ratings atribuiu ao Banco Seguro S.A (Pagbank) a nota 'brAAA', com perspectiva estável. Essa classificação reflete a sólida estrutura de negócios do banco, com expectativa de que seus fundamentos de crédito permaneçam estáveis nos próximos 12 meses.

No comunicado, a S&P Global afirmou: "[...] consideramos que o grupo possui uma posição consolidada no ramo de serviços de pagamentos no Brasil e uma forte estrutura de capital [...]".