Homens ou mulheres? Veja quem são as principais vítimas de golpes

Obviamente que esses números precisam ser relativizados, dado o maior envolvimento de homens em questões financeiras. Contudo, a pesquisa também indicou alguns possíveis motivos que tornam os homens mais vulneráveis aos golpes, entre eles o alto nível de confiança na própria capacidade de investir e as crenças de que algo não regulado tem retorno financeiro maior e de que é mais difícil obter um bom patrimônio apenas trabalhando. Além disso, os homens ficam mais envergonhados ao serem vítimas de golpes e costumam não comentar, o que impede que o alerta sobre o golpe circule e evite novas vítimas.

Já as mulheres, com seu arquétipo de insegurança e autocrítica, acabam não sendo alvo dos apelos golpistas de dinheiro fácil e rápido. Por outro lado, o romantismo e a carência feminina têm levado ao aumento do número de vítimas de golpes de namoro online, no qual os golpistas se fazem passar por pretendentes românticos para extorquir dinheiro.

A pesquisa da CVM também identificou o perfil de quem foi abordado por golpistas, mas não caiu no golpe. Em geral, essas pessoas têm um portfólio de investimentos mais diversificado do que as vítimas de fraude. As pessoas que não caíram em golpes investem mais em ações, fundos de investimento, fundos imobiliários, previdência privada e CDB. Isso indica que a diversificação de fontes de receita oriundas de produtos de investimento é a forma mais cautelosa e prudente de fazer as economias renderem mais.

É fundamental reconhecer que todas as pessoas, independentemente do gênero, classe social ou faixa etária, estão suscetíveis a golpes financeiros. Nesse sentido, a educação financeira e a informação são ferramentas poderosas para se proteger de fraudes.