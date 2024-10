Expectativa: nadar no dinheiro. Realidade: morrer na praia

Quem nunca se imaginou nadando numa piscina de dinheiro tal como o Tio Patinhas?! Essa é a expectativa da grande maioria dos brasileiros. Entretanto, a realidade mais frequentemente acaba sendo como a do Pato Donald, de "morrer na praia" financeiramente. Mas, entre nós, vamos combinar que tanto a avareza do primeiro quanto o azar do segundo não permitem usufruir da real liberdade financeira, aquela na qual podemos escolher o que queremos. Essa liberdade só é possível com conhecimento e organização financeira.

Erroneamente, muitos acreditam que educação financeira se restringe à quantidade de dinheiro, quando na verdade ela é sobre emoções e comportamentos. Ter clareza de prioridades e objetivos de vida, adotar o consumo consciente, ser criativo para realizar seus desejos e eliminar crenças antigas são o cotidiano de uma pessoa educada financeiramente. Só que, para se tornar essa pessoa, é necessário reprogramar nossa mentalidade. No geral, o comportamento padrão segue a sequência de prioridade de pagar contas, satisfazer outras necessidades e, se sobrar algum dinheiro, guardar. No entanto, com essa ordem, nunca sobrará dinheiro para poupar, pois sempre precisamos ou queremos algo antes de guardar.

Um comportamento financeiro saudável deve seguir a ordem de pagar contas, guardar e, por último, realizar novos gastos. Ou seja: