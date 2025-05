Educação financeira infantil: o que ensinar aos filhos em cada fase

Outra oportunidade de aprendizado é aquele momento em que a criança não quer emprestar seu brinquedo. Nessa hora, o responsável pode reforçar valores como autoconfiança, segurança e empatia fazendo as trazendo reflexões sobre: Quem ganhou o brinquedo? Quem irá levá-lo para casa? Quem poderá brincar com ele de novo no dia seguinte? E depois? Então, não tem problema emprestá-lo provisoriamente.

Infância intermediária (dos 7 aos 14 anos)

Já é possível estabelecer regras para o uso do dinheiro, diferenciar desejo de necessidade, combinar obrigações domésticas, conversar sobre estudo e profissão, e cultivar a autonomia com a prática da semanada (de 7 a 9 anos) ou mesada (a partir dos 10 anos). Nesse período o aprendizado crucial é o valor do tempo. Tempo para esperar a hora certa de comprar ou presentear, tempo de satisfazer desejos, tempo de plantio para a construção de uma renda futura e inclusive tempos difíceis de pouco dinheiro.

Aqui deixo a dica de não antecipar mesada se o dinheiro acabar antes do mês - essa experiência é valiosa.

Adolescência (acima de 15 anos)

Surge a necessidade de assumir papéis típicos de adultos que passam por compartilhar a organização e o planejamento financeiro familiar e estabelecer funções dentro de casa. Também deve-se falar sobre consumo, uso de bancos e investimentos para o futuro. Destacar a mágica dos juros sobre juros nos valores investidos reforça tanto o aprendizado escolar quanto a construção de um futuro financeiro mais tranquilo.