O amor acabou? Não, apenas o limite do cartão mesmo

O mais curioso é que é comum a gente se dar presente fora de data. Outro dia, apareceu com meu chocolate favorito depois do trabalho. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis: o que importa mesmo é o cuidado no dia a dia, e não só na data marcada pelo comércio.

E aí vem a grande reflexão: o quanto essas datas comerciais nos pressionam?

O Dia dos Namorados é quase um Black Friday do afeto. Tudo vira oportunidade de compra: perfume com embalagem especial, jantar exclusivo por um preço indecente, buquê com taxa de entrega que dá pra comprar três cestas básicas. O problema é que, enquanto as vitrines piscam, esses gatilhos alcançam muita gente que pode estar com o orçamento no limite - ou já passou dele faz tempo.

E quando o dinheiro está curto, o romantismo pode virar uma fonte de estresse. Porque aí não é só o presente. É o que ele representa. O dinheiro entra na relação como uma régua de valor e isso é injusto com os dois lados.

Então, se você está com o orçamento apertado, ou simplesmente quer sair do automático, aqui vão algumas ideias de presentes que não comprometem seu bolso e ainda podem aquecer o coração (na esperança de que meu namorado chegue até aqui):