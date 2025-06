Com Fed parado e Copom em ação, qual é a melhor pista para o seu dinheiro?

Entretanto, para alguns especialistas "da batida", a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) não foi suficiente e especula-se um novo aumento para 15,25% ao ano.

Quem sofre com isso

Um setor que é diretamente atingido é a construção civil, porque ele depende de crédito para funcionar. Imagine alguém querendo financiar um apartamento. A manutenção dos juros altos evita a fuga dos investidores para o exterior, mas o resultado é que o empréstimo aqui fica mais caro. A Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), estima uma taxa média de financiamento habitacional de 12% ao ano em 2025, enquanto que, em 2024, essa taxa foi de 10,9% ao ano.

Outra área que sente o baque é o comércio e o consumo do dia a dia. As lojas dependem de crédito para abastecer o estoque e oferecer parcelamento, o consumidor fica com receio de parcelar. De acordo com o IBGE, produtos importados como celulares, notebooks e roupas importadas subiram, em média, 8,5% nos últimos seis meses, puxados pela alta do dólar e custos logísticos.

Quem se dá bem

Por outro lado, há setores que saem ganhando. Um exemplo é o agronegócio. Como boa parte da soja, do milho e da carne que exportamos é vendida em dólar, quando este sobe, os lucros, convertidos em reais, aumentam. Dados da Conab e da CNA mostram que a valorização do dólar de 2024 para 2025 foi responsável por aproximadamente 20% de aumento no lucro dos exportadores de grãos.