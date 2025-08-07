Educação financeira ganha força ao ser compartilhada entre gerações

Em tempos de mudanças aceleradas e desafios econômicos crescentes, a educação financeira deixou de ser um tema técnico para se tornar uma ferramenta

essencial de cidadania. E quando ela é construída a partir da troca entre gerações, ganha ainda mais potência.

A chamada troca intergeracional, que promove o diálogo entre diferentes faixas etárias, tem se mostrado uma estratégia poderosa para promover o aprendizado mútuo, fortalecer vínculos e transformar comportamentos financeiros. Jovens trazem a agilidade digital e a curiosidade por novas formas de consumo e investimento. Adultos e idosos, por sua vez, compartilham experiências, erros e acertos que ajudam a construir uma visão mais estratégica e consciente sobre o dinheiro.

Sabedoria que circula

A convivência entre gerações permite que valores como disciplina, paciência e planejamento, muitas vezes esquecidos em tempos de imediatismo, sejam resgatados e reinterpretados. Essa troca não deve acontecer apenas dentro das famílias. Ela pode ser estimulada em escolas, empresas, comunidades e inclusive por meio de programas sociais.