Educação financeira ganha força ao ser compartilhada entre gerações
Em tempos de mudanças aceleradas e desafios econômicos crescentes, a educação financeira deixou de ser um tema técnico para se tornar uma ferramenta
essencial de cidadania. E quando ela é construída a partir da troca entre gerações, ganha ainda mais potência.
A chamada troca intergeracional, que promove o diálogo entre diferentes faixas etárias, tem se mostrado uma estratégia poderosa para promover o aprendizado mútuo, fortalecer vínculos e transformar comportamentos financeiros. Jovens trazem a agilidade digital e a curiosidade por novas formas de consumo e investimento. Adultos e idosos, por sua vez, compartilham experiências, erros e acertos que ajudam a construir uma visão mais estratégica e consciente sobre o dinheiro.
Sabedoria que circula
A convivência entre gerações permite que valores como disciplina, paciência e planejamento, muitas vezes esquecidos em tempos de imediatismo, sejam resgatados e reinterpretados. Essa troca não deve acontecer apenas dentro das famílias. Ela pode ser estimulada em escolas, empresas, comunidades e inclusive por meio de programas sociais.
O importante é criar espaços onde o respeito, a escuta e o compartilhamento de saberes sejam valorizados e as potências reveladas.
O custo da ausência de diálogo
A falta de educação financeira no Brasil é um problema estrutural. De acordo com dados da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), apenas 21% dos brasileiros têm conhecimento básico sobre finanças (8ª edição da pesquisa "Raio X do Investidor Brasileiro"). E quando esse conhecimento não é transmitido entre gerações, o ciclo de endividamento e vulnerabilidade tende a se repetir.
Muitos jovens crescem sem referências sobre como lidar com dinheiro, enquanto adultos enfrentam dificuldades para planejar a aposentadoria ou lidar com imprevistos. Já os golpes financeiros não têm uma mira única, mas os idosos acabam sendo a maioria das vítimas.
A intergeracionalidade pode contribuir para quebrar esse ciclo.
Educação que conecta
A intergeracionalidade também ajuda a desconstruir estereótipos: jovens não são necessariamente irresponsáveis, e idosos não são avessos à tecnologia e mudanças. Quando há diálogo, há evolução. E programas que promovam a troca entre gerações têm muito a contribuir.
Programa 50 Vezes Educação Financeira
Um exemplo inspirador dessa abordagem é o Programa 50 Vezes Educação Financeira, promovido pela Multiplicando Sonhos, com patrocínio exclusivo do PagBank, uma iniciativa inédita que conecta pessoas com 50 anos ou mais a estudantes de escolas públicas da cidade de São Paulo.
Entendendo a educação financeira como instrumento de inclusão social, transformação e cidadania, o Programa oferecerá capacitação gratuita em conteúdos de educação financeira a voluntários com 50 anos ou mais. Como contrapartida, essas pessoas capacitadas atuarão em escolas públicas, compartilhando conhecimentos que ajudarão jovens e adultos a fazerem escolhas mais conscientes sobre o dinheiro - hoje e no futuro.
O impacto de ações como essa tem potencial para transformar vidas pois o conhecimento empodera e abre caminhos para um futuro mais justo, seguro e sustentável.
Mais informações sobre o programa estão disponíveis em Programa 50 Vezes Educação Financeira: voluntariado e aprendizado intergeracional.
