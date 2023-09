Americanas (AMER3): Justiça aceita recurso do Bradesco (BBDC4) sobre patrimônio de acionistas

"A medida visa resguardar as pretensões do banco, até porque, o patrimônio dos acionistas responderá subsidiariamente em eventual insuficiência patrimonial de titularidade da empresa, inclusive, após eventual decisão que reconheça a prática de atos fraudulentos perpetrados pelos controladores das Americanas S/A em desconsideração de personalidade jurídica", disse o desembargador Natan Zelinschi de Arruda sobre o pedido realizado pelo Bradesco.

O que diz a defesa do trio de acionistas

A defesa de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira esclareceu que a decisão, ainda sujeita a recurso, apenas deferiu o processamento de Protesto Judicial ajuizado pelo Bradesco, como parte da estratégia midiática do banco contra os acionistas de referência da Americanas.

"Com isso, o pedido do Bradesco deverá ser agora julgado pelo juiz da causa, que havia determinado a emenda à inicial, por não entender presentes os requisitos do Protesto. O Protesto Judicial é medida que visa tão somente resguardar supostos direitos do protestante, sem qualquer bloqueio de bens", afirmou.

"Ademais, os acionistas de referência reiteram que estão totalmente engajados, em conjunto com todos os outros bancos credores da Americanas, na construção de uma solução para pôr um fim à recuperação judicial da Companhia, reservando-se o direito de buscar as devidas compensações no futuro pelos danos causados por essa série de acusações sem prova formuladas pelo Bradesco", acrescentou.

Americanas (AMER3): ex-CEO acusa acionistas de referência de participarem de gestão, diz jornal

O ex-diretor-presidente da Americanas, Miguel Gutierrez, enviou à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara que investiga a fraude contábil na varejista uma carta em que acusa os acionistas de referência, o trio Jorge Paulo Lemann, Alberto Sicupira e Marcel Telles, de participarem ativamente da gestão financeira da empresa, segundo informações do jornal Valor Econômico.