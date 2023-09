Bradesco (BBDC4) faz sua primeira transferência via Drex com a Caixa e Banco Inter

Na terça-feira (5), Banco do Brasil (BBAS3) e a Caixa Econômica Federal informaram terem concluído com sucesso o primeiro teste do DREX (Digital Real Exchange), uma iniciativa pioneira que utiliza a tecnologia blockchain para efetuar transferências de reservas bancárias.

A operação de teste ocorreu nos dias 30 e 31 de agosto e envolveu a transferência de reservas bancárias dos dois bancos no ambiente piloto do Banco Central (BC). Durante o teste, os valores foram transferidos da carteira do Banco do Brasil para a Caixa e, posteriormente, retornados para a carteira do Banco do Brasil, demonstrando a viabilidade do sistema.

A presidente da Caixa, Maria Rita Serrano, destacou a importância desse teste entre bancos públicos. Segundo ela, a versão brasileira de uma moeda digital está ganhando cada vez mais relevância. "A colaboração entre as nossas instituições representa um compromisso com a inovação e a modernização do setor financeiro. Estamos entusiasmados com os resultados positivos até agora e ansiosos para explorar ainda mais o potencial das moedas digitais e das transações ágeis", afirmou Serrano.

Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil (BBAS3), ressaltou que o teste é um grande passo na direção de um sistema financeiro mais eficiente e acessível. "O Drex é mais uma iniciativa bem-sucedida, em que teremos a possibilidade de melhorar serviços bancários com a adoção da tecnologia blockchain e a tokenização", disse Medeiros.

Banco do Brasil (BBAS3) e Caixa: Passos para uma economia tokenizada

O DREX atualmente é visto como a porta de entrada para a economia tokenizada. Por ele, tokens poderão ser registrados na rede e a liquidação das negociações será efetuada com moeda segura emitida pelo Banco Central. Em nota, a Caixa comunicou a visão de que o DREX abre caminho para uma infinidade de inovações e casos de uso, todos com segurança regulatória e a robustez do Sistema Financeiro Nacional.