Alliança Saúde (AALR3), ex-Alliar, assina parceria com a Unimed Nacional

A Alliança Saúde (AALR3), antiga Alliar, assinou um memorando de entendimentos vinculante com a Unimed Nacional, com o objetivo de criar uma rede de laboratórios para o processamento de exames de análises clínicas, conhecida no segmento de saúde como Núcleo Técnico Operacional (NTO).

Em comunicado, a Alliança informou que terá participação de 51% da sociedade, e a Unimed, os 49% restantes. O primeiro NTO será constituído na região metropolitana de Salvador, local de atuação da rede de medicina diagnóstica controlada pelo empresário Nelson Tanure.

Ainda segundo a ex-Alliar, a parceria com a Unimed "encontra-se em linha com a sua estratégia de expansão na atuação da companhia no mercado da saúde nacional, robustecendo a sua estrutura de processamento de exames de análises clínicas ainda em 2023".