Eletrobras (ELET3), Braskem (BRKM5) e Enauta (ENAT3) protagonizam o mercado nesta sexta; veja destaques

A companhia busca até US$ 1 bilhão com a oferta de títulos com prazos de sete anos, dizem fontes ouvidas pelo Valor.

Enauta

Em comunicado, a Enauta (ENAT3) divulgou que seu conselho de administração aprovou a realização da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em até três séries no valor total de R$ 1,1 bilhão.

Segundo a empresa, os recursos relacionados às debêntures da segunda série captados serão utilizados exclusivamente para o reforço do capital de giro.

Vamos

A Vamos (VAMO3) anunciou um acordo para aquisição da frota de caminhões do Grupo Petrópolis, por meio de proposta vinculante, no contexto do plano de recuperação judicial da Petrópolis.