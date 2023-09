BB indica 10 ações que pagarão bons dividendos e Justiça aceita recurso do Bradesco (BBDC4) sobre a Americanas (AMER3); Veja as mais lidas da semana

2. Mega-Sena 2629: Sorteio de R$ 55 milhões acontece ainda hoje; como apostar?

A Mega-Sena 2629 poderia pagar o prêmio de R$ 55 milhões no sorteio realizado nesta terça-feira (5), a partir das 20h. No concurso anterior, apesar de não ter tido vencedores do prêmio principal, a Mega-Sena 2628 beneficiou 64 apostas com um prêmio de R$ 63.338,93 para cada um dos que acertaram a quina.

Quem conseguiu fazer a quadra teve o valor dividido entre as 5.019 apostas vencedoras, que levaram o prêmio da Mega-Sena de R$ 1.153,81 cada, a partir do sorteio dos seguintes números: 05 - 14 - 32 - 40 - 53 - 54.

3. Americanas (AMER3): Justiça aceita recurso do Bradesco (BBDC4) sobre patrimônio de acionistas

O Bradesco (BBDC4) venceu um processo na Justiça que visa dificultar uma possível venda do patrimônio dos investidores de referência - Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles - da Americanas (AMER3).

O Bradesco protestou contra a venda de bens desses investidores, mas a Justiça solicitou que o banco emendasse a petição inicial, não implicando em bloqueio de bens. A Câmara aceitou o agravo de instrumento do Bradesco diante do pedido de emenda do pedido inicial, mas não se teve ainda um julgamento do mérito do processo.