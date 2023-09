Mega-Sena 2630: ganhador leva sozinho R$ 84,7 milhões; Veja os números sorteados

No sorteio anterior, realizado na última terça-feira (5), ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio da Mega-Sena acabou se acumulando. Os sorteios acontecem às terças, quintas e sábados de forma semanal. O sorteio de quinta-feira (7), porém, acabou não ocorrendo em razão do feriado de 7 de setembro.

Últimos resultados da Mega-Sena

Vejas os resultados dos últimos sorteios e os números sorteados na Mega-Sena:

Como apostar na Mega-Sena?

Os sorteios da Mega-Sena geralmente acontecem às 20 horas nas terças, quintas e sábados. Desse modo, as apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) pelo site da Loterias Caixa ou pelo aplicativo.

Outra forma de como apostar na Mega-Sena é de maneira presencial nas casas lotéricas distribuídas pelo Brasil. A aposta mínima é de R$ 5,00.