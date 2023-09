Via (VIIA3): S&P rebaixa ratings de crédito, com alavancagem acima do esperado

"Não será admitida distribuição parcial no âmbito da oferta. Assim, caso não haja demanda para a subscrição das ações inicialmente ofertadas por parte dos acionistas e/ou dos investidores profissionais até a data da conclusão do procedimento de bookbuilding, nos termos do contrato de colocação, a oferta será cancelada", acrescentou.

A oferta terá coordenação do UBS Brasil (coordenador líder), do Bradesco BBI, BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA e Santander Brasil (SANB11).

Via (VIIA3) convoca assembleia para decidir sobre aumento de capital e mudança de nome

A Via convocou pela segunda vez uma assembleia geral extraordinária para votar sobre a alteração do valor máximo do capital social da empresa para até R$ 3 bilhões, além da mudança do nome de Via para Grupo Casas Bahia.

Marcada para esta terça-feira (12), a assembleia será instalada com a presença de qualquer número de acionistas, não sendo necessária a presença de, no mínimo, dois terços do capital com direito ao voto, disse a Via.