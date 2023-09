Oncoclínicas (ONCO3) assume linha de cuidado oncológico da Unimed Recife

A Unimed Recife é a maior operadora de saúde do Recife, com aproximadamente 182 mil beneficiários, além de atender mais 90 mil beneficiários do Sistema Unimed localmente, através do regime de intercâmbio. Em 2022, a unidade incorreu em um volume de tratamentos infusionais ambulatoriais de cerca de R$ 200 milhões.

"O Acordo Unimed Recife reafirma a vocação da Oncoclínicas e o compromisso da Unimed Recife na promoção de soluções integrais para o tratamento oncológico de longo prazo com qualidade médica, resolutividade e custo-efetividade, por meio da especialização e modelo de gestão que proporcionam eficiência e escalabilidade", disse a Oncoclínicas.

O fechamento da transação depende do cumprimento de condições usuais para operações desta natureza, incluindo a obtenção de autorização pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Oncoclínicas (ONCO3) movimenta R$ 896 milhões em oferta de ações

Em junho, a Oncoclínicas precificou sua oferta pública de ações em R$ 10,25, em uma distribuição primária e secundária de ações.

Foram emitidas 87,5 milhões de novas ações ordinárias da Oncoclínicas, movimentando uma cifra de R$ 896,9 milhões.