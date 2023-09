Via (VIIA3): entenda por que as ações sobem nesta quarta no Ibovespa. Magazine Luiza (MGLU3) também opera no positivo

Após abrirem em forte queda, as ações do Grupo Casas Bahia, nova denominação da Via (VIIA3) que valerá a partir de 20 de setembro, sobem nesta quarta-feira (13) no Ibovespa, com o mercado repercutindo as últimas decisões da companhia, com destaque para a aprovação em assembleia do aumento de capital para até 3 bilhões de ações ordinárias.

No Intradia, as ações ordinárias da Via subiam 2,56%, cotadas a R$ 1,20. No mesmo horário, os papéis ordinários da Magazine Luiza (MGLU3), uma de suas principais concorrentes, também despontavam 3,05%, a R$ 2,70.

Em assembleia nesta terça-feira (12), a Via discutiu e aprovou por maioria de votos na assembleia de acionistas a alteração de seu capital autorizado, assim como a mudança no caput do artigo 6º do estatuto social. Com isso, o capital social da Via pode ser aumentado para até 3 bilhões de ações ordinárias, sem valor nominal.