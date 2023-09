Carrefour (CRFB3) desaba no Ibovespa após XP cortar preço-alvo das ações; veja motivos

A XP Investimentos reduziu o preço-alvo do Carrefour (CRFB3), mantendo recomendação neutra para as ações da companhia. Segundo analistas, a operação no curto prazo ainda deve ser pressionada pelo processo de integração do Grupo BIG. A análise da XP repercutiu no mercado e os papéis do Carrefour desabaram mais de 6,5%, cotados a R$ 9,96, no Ibovespa nesta sexta (15).

"O valuation do Carrefour não parece tão atrativo, com a ação negociando a um prêmio em 11x P/L 2024", destaca a equipe de varejo da XP.

De acordo com a análise da XP, o Atacadão representa a maior parte do valor do grupo, enquanto o Carrefour Varejo é o grande ofuscador do valuation. "Trazemos uma análise da soma das partes para olhar para o valuation do CRFB, uma vez que, na nossa visão, a companhia conta com quatro unidades de negócio (Atacadão, Carrefour Varejo, Sam's Club e Banco Carrefour)", diz o relatório.