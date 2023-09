Petrobras (PETR4) assina acordo com TotalEnergies e Casa dos Ventos para avaliar projetos em energias renováveis

"A extensão dessa parceria para a área de renováveis é um passo natural e se encaixa na estratégia de ambas as empresas de avançar na transição energética justa. A Casa dos Ventos por sua vez, agrega sua expertise no desenvolvimento de projetos de geração eólica e solar onshore no mercado brasileiro", disse o presidente da companhia, Jean Paul Prates.

Petrobras (PETR4): investimentos em eólicas vão afetar dividendos no curto prazo? Analistas respondem

Em relatório divulgado na última quarta-feira (13), o Itaú BBA afirmou que os últimos projetos de investimento em energia eólica offshore anunciados pela Petrobras estão em estágios iniciais e não devem afetar o potencial da empresa de pagar dividendos.

Em comunicado na quarta, a Petrobras informou que encaminhou, junto ao Ibama, um pedido para iniciar o processo de licenciamento ambiental de dez áreas no mar brasileiro destinadas ao desenvolvimento de projetos de energia eólica offshore, com potencial de até 23 gigawatts (GW) de capacidade.

"O pedido de início de licenciamento é uma sinalização de interesse da Petrobras para o desenvolvimento de projetos próprios, além dos projetos de parceria, que continuam sendo uma prioridade, a exemplo das áreas que estão sendo estudadas em conjunto com a Equinor. As duas empresas estão avaliando a viabilidade de projetos de geração de energia eólica na costa brasileira, com potencial para gerar até 14,5 gigawatts (GW)", informou a companhia.

Também junto à estatal, está a Weg (WEGE3), que anunciou uma parceria estratégica com a Petrobras para o desenvolvimento do aerogerador onshore de 7 megawatts (MW), o primeiro desse porte a ser fabricado no Brasil. A petroleira investirá quase R$ 130 milhões nos próximos 25 meses no projeto que já está em andamento pela multinacional catarinense.