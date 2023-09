Casas Bahia, ex-Via (VIIA3), volta a derreter no Ibovespa, enquanto Magazine Luiza (MGLU3) sobe. O que está acontecendo?

As ações da Via (VIIA3), que agora se chama Grupo Casas Bahia, voltam a despencar nesta segunda-feira (18) no Ibovespa, entre as principais altas do índice. Os papéis continuam sofrendo penalização pelo preço da oferta subsequente de ações da companhia (follow-on), abaixo do esperado pelo mercado. No lado oposto, os papéis de Magazine Luiza (MGLU3) avançam.

No intradia, as ações ordinárias da Via caíam 2,63%, cotadas a R$ 0,74, enquanto os papéis ordinários da Magazine Luiza (MGLU3) avançavam 4,43%, a R$ 2,59, com investidores de olho na fatia de mercado que o Magalu pode conquistar com o recuo da Via. No mesmo horário, o Ibovespa subia 0,36%, aos 119.194 pontos.

"Os papéis ainda vêm repercutindo o aumento de capital da empresa, que provocou uma diluição muito grande das ações. Com isso, os ativos caíram muito. A empresa já está com o valor de mercado baixíssimo. O valor em si do follow-on não resolve o problema da empresa. O resultado financeiro da companhia no ano passado foi de menos de R$ 2,2 bilhões. Então, captar cerca de R$ 1 bi, até agora, é menos da metade desse valor", disse Leandro Petrokas, diretor de research, mestre em finanças e sócio da Quantzed.