Eletrobras (ELET3) levanta R$ 7 bilhões em debêntures, diz jornal

Uma delas consiste na compra das participações de 51% da Âmbar Energia em dois ativos de transmissão por R$ 574 milhões nas sociedades de propósito específico (SPEs) Vale do São Bartolomeu (VSB) e Triângulo Mineiro Transmissora (TMT), detidas em conjunto com a Eletrobras.

As duas SPEs terão dívida líquida próxima a zero na data esperada da finalização da operação, têm receitas anuais permitidas - RAPs homologadas para o ciclo 2023-2024 de R$ 49 milhões e R$ 53 milhões e concessões até outubro de 2043 e agosto de 2043, respectivamente.

"Reforçamos que essa negociação é fruto de uma antecipação com otimização e melhorias dos termos de opção de compra e venda dos dois ativos. Nessas opções, estabelecidas em 2013, a Âmbar Energia detinha o direito de vender suas respetivas participações para Furnas Centrais Elétricas e a referida detinha o direito de comprar as referidas participações. A CELGpar tem um período para exercer seu direito de preferência na VSB, conforme termos do acordo de acionistas vigente", disse a Eletrobras.

A outra negociação trata de uma opção de compra de 51% das 6 SPEs não operacionais de geração eólica do complexo Baleia, em favor da Brasilventos Energia, subsidiária integral de Furnas, por R$ 1. As SPEs não possuem dívida e são detentoras de direito de recebimento em uma ação de cobrança de indenização securitária.

"Os valores são alvo de discussão e uma vez estabelecidos, beneficiarão ambos os acionistas (Âmbar Energia e Eletrobras), uma vez que a efetivação da compra do ativo pela BVE só ocorreria após a conclusão das discussões e recebimento da seguradora", informou a Eletrobras.

Ainda no fato relevante, a empresadestacou que, "com base nos valores registrados do Complexo termoelétrico de Candiota em junho de 2023 e no valor proposto para alienação, a Eletrobras estima que apenas a transação gerará impacto contábil para a companhia, negativo de cerca de R$ 56 milhões no 3T23".