Itaúsa (ITSA4), Sabesp (SBSP3) e Vibra (VBBR3)  movimentam mercado nesta terça-feira (19); veja mais destaques hoje 

Suzano

A Suzano (SUZB3) anunciou a captação de R$ 2 bilhões através da 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única.

