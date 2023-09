Ânima (ANIM3) cede direitos creditórios avaliados em R$ 55 milhões à Pravaler

A Ânima (ANIM3) fechou um acordo com acordo com a fintech Pravaler S.A para a cessão de direitos creditórios de diversas instituições de ensino superior (IES), relativos a financiamentos estudantis dos alunos do segmento Ânima Core, sua principal unidade de negócios.

Em fato relevante, a Ânima informou que o valor total líquido estimado a ser recebido para o conjunto das cessões é de aproximadamente R$ 55 milhões, considerando-se uma inadimplência média estimada para a carteira total em 16,6%, taxa de desconto de 16% ao ano, comissão de 1,5% e prazo médio de 17 meses da carteira vendida.

Nesta terça-feira (19), a companhia informou também que foram realizadas as operações parciais, de duas IESs, com recebimento líquido de R$ 19,1 milhões. Segundo a empresa, as demais cessões são previstas para acontecerem nos próximos 30 dias, e serão reportadas à medida em que cada processo se conclua.