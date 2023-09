Ultrapar (UGPA3): analistas elevam preço-alvo das ações, mas indicam um desafio para empresa

Ultrapar: ganhos operacionais na Ipiranga não são suficientes, diz BB

Para os analistas do BB, os ganhos operacionais na Ipiranga ainda são insuficientes para que a companhia retorne a margens históricas. Alguns fatores para isso são a questão setorial, forte concorrência e mudanças estruturais.

"Assim, ainda que Ultragaz e Ultracargo venham aumentando sua participação nos resultados, não vemos gatilhos para que o papel mude seu patamar de múltiplos, o que, em conjunto com o upside limitado em relação ao nosso preço-alvo, justifica nossa recomendação neutra", informa o BB.

Lucro recuou 48% no 2T23

A Ultrapar, holding que controla gigantes dos setores de energia e logística como Ipiranga, Ultragaz e Ultracargo, reportou um lucro líquido de R$ 239 milhões no segundo trimestre de 2023, valor 48% menor do que o verificado no mesmo trimestre de 2022 e 13% abaixo do primeiro trimestre deste ano.

O resultado da Ultrapar, segundo o relatório da companhia, foi pressionado pelas operações continuadas, além da alta base de comparação dado o ganho de capital com a venda da Oxiteno registrado um ano atrás e aos maiores custos e despesas com depreciação e amortização, apesar da menor despesa financeira líquida.