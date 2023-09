O que muda para o motorista da Uber após a decisão da Justiça e Grupo Casas Bahia, ex-Via (VIIA3), é rebaixado; Veja as mais lidas da semana

No concurso anterior, a Mega-Sena 2634, realizado na última terça-feira (19), 34 apostas tiveram cinco acertos e cada uma delas teve um ganho de aproximadamente R$ 57 mil. Os números sorteados foram: 08 - 27 - 28 - 32 - 48 - 56.

3. Grupo Casas Bahia, ex-Via (VIIA3), é rebaixado: últimas decisões 'azedaram' tese sobre a companhia, dizem analistas

Apesar de haver certo otimismo depois do anúncio do Plano de Transformação do Grupo Casas Bahia, novo nome da Via (VIIA3), os analistas do BB Investimentos rebaixaram a recomendação das ações da empresa.

O preço-alvo das ações da Via passaram de R$ 2,30 para R$ 1,40, e a recomendação dos papéis passou para neutra. "Entendemos que, no último mês, as ações do Grupo Casas Bahia passaram por momentos bastante desafiadores", afirmou o BB Investimentos.

4. Copel (CPLE6) vai pagar R$ 958 milhões em JCP; veja quando e o valor por ação

O conselho de administração da Copel (CPLE6) aprovou a distribuição de R$ 958 milhões em juros sobre capital próprio (JCP), dos quais R$ 913,84 milhões se baseiam no resultado do primeiro semestre de 2023 (1S23), e R$ 44,16 milhões vêm do saldo de reserva de retenção de lucros registrados em exercícios anteriores ainda não capitalizados.