Multiplan (MULT3) distribuirá R$ 120 milhões em JCP para acionistas até 27 de setembro

A Multiplan (MULT3) fará uma distribuição de juros sobre capital (JCP) aos seus acionistas de um total de R$ 120 milhões, equivalente a R$ 0,2060 por ação. O comunicado da empresa de investimentos imobiliários foi publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta sexta-feira (22).

Com uma distribuição correspondente a R$ 0,20605475304 por ação, os acionistas da Multiplan poderão receber os rendimentos da companhia se tiverem os papeis da MULT3 até o dia 27 de setembro. A partir do dia 28 de setembro, as ações passam a ser negociadas "ex juros".

A companhia prevê que o pagamento será feito aos acionistas até 30 de setembro de 2024.