Itaúsa (ITSA4), Nubank (ROXO34) e WEG (WEGE3) aquecem mercado nesta segunda (25); veja mais destaques

Em um relatório, a S&P afirmou que a classificação do Nubank reflete uma melhora em suas métricas financeiras graças a um forte crescimento e melhora na eficiência.

WEG

A Weg (WEGE3) comunicou que suas controladas indiretas no exterior celebraram com a americana Regal Rexnord contrato para aquisição dos negócios de motores elétricos industriais e geradores no valor de US$ 400 milhões.

A aquisição será realizada pela Weg Eletric Corp e pela Weg Holding B.V, sociedades detidas pela Weg Equipamentos Elétricos S.A, controlada direta da companhia.

3R Petroleum

A 3R Petroleum (RRRP3) informou que o Goldman Sachs, de forma agregada, possui participação, através de derivativos de liquidação financeira, equivalente a 13.145.292 ações ordinárias de emissão da Companhia, correspondente a 5,48% do capital social.