Weg (WEGE3): controladas fecham acordo com Regal Rexnord por US$ 400 milhões

A Weg (WEGE3) comunicou que suas controladas indiretas no exterior celebraram com a americana Regal Rexnord contrato para aquisição dos negócios de motores elétricos industriais e geradores no valor de US$ 400 milhões.

A aquisição será realizada pela Weg Eletric Corp e pela Weg Holding B.V, sociedades detidas pela Weg Equipamentos Elétricos S.A, controlada direta da companhia.

Em fato relevante, a Weg disse que a transação tem como foco os negócios de motores elétricos industriais e geradores, vendidos sob as marcas Marathon, Cemp e Rotor, do segmento operacional Industrial Systems da Regal Rexnord, empresa com sede nos Estados Unidos e listada da bolsa de valores de Nova York. A receita operacional líquida desses negócios em 2022 foi de US$ 541,5 milhões, com uma margem EBITDA ajustada de 9,5%.