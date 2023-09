Casas Bahia (BHIA3): vice-presidente comercial e de operações renuncia ao cargo

Desde a última quarta-feira (20), o Grupo Casas Bahia negocia suas ações na bolsa brasileira sob um novo ticker. A troca marca o início de uma nova fase, com o resgate da marca da rede de lojas mais conhecida do grupo e a adoção de um plano para trazer mais de R$ 3 bilhões em novas receitas, envolvendo ainda venda de ativos e corte de custos.

Há dois anos, a Via Varejo (com ticker VVAR3) já havia sido renomeada como Via (VIIA3) para indicar que rumava para além do negócio de varejo. Agora, ela retorna às origens com a retomada do nome Casas Bahia. O que implica a recuperação de slogans, posicionamentos de mercado, identidade visual e até do antigo garoto-propaganda do grupo.

A mudança de rota se dá ainda em um momento de turbulência nos preços das ações, abaladas pela visão negativa do mercado em relação ao endividamento do grupo e à sua capacidade de operar de forma saudável financeiramente.

Em agosto de 2020, na pandemia, ainda sob a marca Via Varejo, as ações do grupo - que reúne as redes Casas Bahia, Ponto Frio e Bartira - chegaram a ser cotadas acima dos R$ 20,85.

Centavos

Na última quinta (21), a ação da companhia encerrou o pregão negociada em torno de R$ 0,74, transformando o papel, um dos com mais operações na Bolsa, em uma "penny stock" - quando a ação é negociada na casa de centavos. A perda de mais de 96% consumiu R$ 32 bilhões em valor de mercado da empresa desde então - ou o equivalente a uma Cemig (CMIG4).