Isa CTEEP (TRPL4) aprova emissão de até R$ 2,3 bilhões em debêntures

O conselho de administração da Isa Cteep (TRPL4) aprovou a realização da 14ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, no valor inicial de R$ 1,9 bilhão.

Entretanto, diz a companhia, após consulta e concordância nos termos de escritura de emissão, poderá optar por aumentar a quantidade de debêntures originalmente ofertadas em até 25%, ou seja, em até R$ 475 milhões, passando o valor total da emissão para o valor total de até R$ 2,375 bilhões.

Ainda de acordo com a Isa CTEEP, os recursos líquidos captados pela companhia por meio da emissão serão utilizados exclusivamente para realização de pagamentos futuros ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas incorridos em prazo igual ou inferior aos 24 meses que antecedem a data do envio do comunicado de encerramento da oferta para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).